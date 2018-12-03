鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效

找鋼網再申上市 棄同股不同權架構

港交所（0388）今年4月底開始推出上市改革，其中一個焦點便是落實容許採用WVR架構公司來港上市，新例實行至今已有半年，暫時只有小米及美團根據新制上市，其餘兩間曾以WVR架構申請上市的公司，比特大陸至今未獲批准，找鋼網更索性放棄WVR申請上市。而小米與美團亦難言是成功例子，兩間公司上市後大部分時股價「潛水」（見表），成交量暫時亦未見突出。

有「新股女王」之稱的鍾絳虹認為，W股未能掀起熱潮，其中一個主因或是暫時未能納入港股通買賣。她表示，不論小米抑或美團，在內地的知名度及認受性都遠高於香港，這個「名牌效應」會對內地投資者更為有效；加上投資者買賣新股一向頗受市場情緒主導，因此在目前市况及股份表現下，短期難以掀起熱潮，更難吸引內地企業採用WVR架構。

料新經濟生科股仍屬明年新股主題

她表示，回顧2018年的香港新股市場，新經濟股依然是焦點，以平安好醫生（1833）、小米、美團等為例，不論市值、集資規模及話題度都絕對是市場焦點，但相比2017年的閱文（0772）、易鑫（2858）等，這股新經濟股熱潮明顯褪色；她相信，上市機制改革帶來的新經濟、生物科技股，在明年仍然是新股主題，但屆時企業會否採用WVR架構，甚至上市後的表現能否帶來驚喜，北水的「禁買令」何時解除將是一個重要因素。

上交所醞釀推科創板 難言對港股影響

至於上交所醞釀推出科創板，吸納新經濟公司到內地上市，鍾絳虹認為目前相關資訊仍然不多，難以判斷對香港新股市場的影響，估計需要有較明確的細則才能再作分析。

明報記者 鄧偉忠