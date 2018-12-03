松齡拓中港高端護老服務

松齡雅軒明年首季推 服務認知障礙長者

截至今年9月，松齡上半年度賺878.6萬元，按年減少20.08%，集團解釋新項目入住率需時提高，短期內可能導致純利下跌。松齡行政總裁嚴沛基指出，護老項目主要固定成本支出較大，但特性是只要入住率提高，達到收支平衡後，利潤就會爆發性增長；他透露，目前蔚盈軒已有五成以上入住率；元朗松齡雅苑入住率雖未過半，但亦有雙位數字。

嚴沛基指，目前未有新的高端護老項目，香港方面主要是「搵地唔容易」，所以無論是像元朗項目租用商場，或是像九龍城項目與地產商合作的模式，公司都持開放態度。嚴沛基又稱，公司沒有刻意設立擴張規模的目標，暫時將先致力於做好品牌。

港「搵地唔容易」 拓內地市場是大方向

嚴沛基認為，香港護理水平不低，近年老人家更願意花錢享受，故相信高端護老市場前景可期，不過受硬件所限，長遠而言發展內地市場是大方向，因此公司嘗試在烏鎮發展。他表示，內地社會愈來愈重視護老這一環，商機確實很大，因為雖然很多內地企業都有意進軍這一行業，但主要都是開發商搞養老地產，反過來說，發展商就很需要尋找像松齡這類營運商合作。

內房企曾洽談合作

嚴沛基透露，確實有不少內房曾聯繫他們希望合作，但目前他傾向先把烏鎮項目做好，打響名聲，「先讓大家知道香港護老服務的專業和細心」，而不想太快盲目擴張。