網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大

明報記者 廖毅然

美亞保險大中華區金融保險部主管施麗娟指出，近年一連串企業洩露私隱事件是網絡保險產品的發展契機，該公司相關產品近三年都有40％的保費增長，反映企業正逐漸意識有必要加強保障。隨着網絡攻擊事件日增，每年的索償宗數亦有所增加。她認為，亞洲是全球風險最大的地區之一，但相比其他地區之下，監管要求較為不足，以致許多亞洲企業都不相信網絡攻擊是一大問題，直至個案愈來愈多。

歐盟推GDPR 企業查詢趨多

蘇黎世保險（香港）財產及特別險種業務主管侯伯謙指出，在今年初歐盟實施個人資料保護新規（GDPR）前，已有愈來愈多企業查詢網絡保險。GDPR規定，無論是哪一個地區的企業，只要客戶涉及到歐盟公民，而企業保護個人資料上一旦有所缺失，歐盟可以處以罰款。侯伯謙指出，目前跨國企業、尤其是接觸較多個人資料的公司，向他們提出的查詢較多。

具體而言，美亞保險與蘇黎世保險的產品保障範圍類近，倘企業的網絡系統被攻擊或有資料外洩，企業第一步要找事發源頭，兩家的保險產品都有涵蓋這部分費用。侯伯謙更指出，蘇黎世會為企業找來第三方企業進行調查及建議一套系統修復方案，這些費用是保費所包含的。另外，事件發生後企業的對外公關費用、通知客戶的成本及其他主要法律費用，網絡保險都能夠提供保障。

險商：事前管理比投保更重要

侯伯謙指出，早在去年勒索軟件WannaCry出現後，同年又有旅行社洩露客戶資料，企業對網絡保險的認識愈來愈多，但許多都只限於查詢而沒有實際行動，待事件丟淡後又不再重視。他認為保險只是最後防線，更要是企業事前要做足功夫。施麗娟亦認為，事前的管理相當重要，保險業界有責任讓企業明白它們面臨的網絡風險及可以採取的改善措施。