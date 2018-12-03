施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股

明報記者 葉創成

上次《Money Monday》專訪盧偉良是在第136期（2月12日）封面故事，該訪問見報前一周港股跟隨外圍大跌，恒指全周急挫3094點或9.5%，是2008年金融海嘯後逾9年以來最大單周跌幅，不少投資者都在揣測港股會否重現10年前的股災（恒指在2007年10月至2008年10月期間由31958點大跌至10676點，跌幅達66.6%），惟盧偉良當時強調，內地經濟前景不錯，中資股仍有不少投資機會。

雖然隨着中美爆發貿易戰，恒指2月以來反覆下跌，5月至10月更是連續6個月「見紅」，10月30日低見24540點後，上月終於迎來反彈，全月上升1527點或6.1%，惟今年首11個月恒指仍下跌11.4％，而盧偉良所管理的「施羅德大中華股票基金」期內回報為-8.88%，根據晨星亞洲數據，在71隻大中華股票基金中排名第三，僅次於鄧普頓中國基金及國泰君安紅利股票基金。

中美政經科技角力 屬中長期問題

盧偉良再次接受專訪，指旗下基金今年表現跑贏同業，主要原因是她奉行逆向投資（Contrarian），在去年底市况熾熱時已開始減持中資科網龍頭股等高啤打值的股票，轉為增持防守股。不過，她坦言今年以來中美貿易戰愈演愈烈的情况，是她在2月初受訪時意料以外的，而她相信，中美兩國關係如何發展，仍是左右本月、明年以至更長時間中資股的重大變數，「中美不單止存在貿易戰的問題，而是兩個大國有很多相關性的關係，包括政治、經濟及科技等領域。從上月舉行的美國中期國會選舉可見，不論共和黨或民主黨勝選的參眾議員均有類似看法——美國對中國在科技領域的情况有所不滿，故這已不止是特朗普一個人的觀點，而是美國社會的共識，這樣的話，有很多問題是需要解決的，也就是說，這不是一個短期內可解決的問題，而是中長期的問題」。

貿戰促產能轉移 內地就業市場有暗湧

根據盧偉良的分析，假如中美貿易戰持續，對內地經濟會帶來幾方面的的影響，「假如中美貿易戰停留在雙方就500億美元貨品互徵關稅，以及美國向中國2000億美元進口貨品徵收10%關稅，對中國的第一階段的影響（Primary effect）是經濟增長放緩0.3%至0.5%，這已在今年下半年慢慢浮現，但更大問題是尚未出現的第二階段的影響（Secondary effect），因為關稅會影響到商界的投資意欲，既然前景未明，商界便難以作出投資決定，最近我聽聞一些台灣企業擬回流當地設廠，亦有考慮把生產基地轉移至越南。

「第二階段的影響是難以預測的，因為涉及企業的產能佈局，雖然近年內地紡織業的生產基地已陸續轉移至越南等東盟國家，但（高增值的）電子業（生產基地一旦撤離）便比較危險，因為涉及整個供應鏈的重新配置，如何去做是未知之數。我相信很多老闆暫時會減慢內地的資本開支，諮詢客戶的意見才決定，最後可能有些產能轉移至泰國、馬來西亞或台灣，這對內地經濟有何影響呢？情况有多嚴重呢？要視乎轉移產能的力度。而且假如出現第二階段的影響，即外資工廠搬離內地解聘員工，對內地居民消費及置業的意欲也有影響，這是難以預測的，因此明年投資中資股的確面對很多不明朗因素」。

擴大開放支持民企 中央冀穩內外投資

盧偉良相信，中國政府也充分明白上述問題，近月已積極出台政策應對，例如容許德國寶馬增持內地合資企業股權，以令全球最大電動車企業在上海設廠，希望將高端製造業生產基地保留在內地；而且除了滬深股通南北向額度增加外，中國亦積極推動上海及倫敦上市公司雙邊上市的「滬倫通」，而明年內地債券市場亦可望進一步向外資開放，中央繼續開放資本市場，目標是吸引國際資金繼續投資內地。

與此同時，中央領導人近月已多次表明支持民企發展，並且不再強調去槓桿政策，加上在樓市調控亦略為放鬆，均有利內部投資環境。

減稅料釋放萬億 明年財赤佔GDP 3%

除了積極招商引資外，盧偉良預測，中央將以積極財政政策力求穩定經濟局面，當中國家稅務總局本季起調高個人所得稅免稅額，預料每年將4500億元人民幣還富於民後，明年初還會調高內地居民的父母免稅額，「小市民及中產因此交少些稅，可望增加消費，政府嘗試由此減低經濟下行的壓力」；她又估計，明年國家稅務總局很大機會下調增值稅，為企業減低6000億至9000億元人民幣的稅務負擔。

盧偉良推算，有關減稅方案，將令內地政府財政赤字佔GDP的比率，由今年不足3%調高至明年的3%至3.5%；若內地通脹環境仍然受控，人民銀行明年亦有機會繼續減息降準，以相對寬鬆的貨幣政策支持經濟增長。

選股4要求：盈利好負債低息率高現金流佳

綜合上述分析，即使中美貿易戰令中國面對的外部形勢轉差，但中國政府會推出多項政策為經濟增長「保底」，故盧偉良認為目前不應該對中資股前景過於悲觀，「我們覺得短期已經接近政策底，而內地經濟在上季面對很大挑戰後，在未來兩至三季繼續會有壓力，故此中資股期內盈利亦繼續有壓力。但我經常說，股市是先於經濟及盈利見底的，過去大半年不少中資股股價下跌一半甚至七成，估值亦跟隨下調，目前不論內地A股或MSCI中國指數的估值已跌至多年低位， 故此現時我們傾向重新部署，慢慢增持一些優質股」。

盧偉良強調，目前在市場不明朗因素增加的情况下，選股須重視防守性，當中包括（1）盈利能見度高、（2）資產負債表穩健、（3）有息率支持及（4）現金流強勁等四大選股準則，而施羅德向來重視由下而上選股，由於A股上市公司數目近4000間，選擇較多，箇中存在不少投資機會，「中長線來說，我們比較看好新興產業，例如持有一些電池股；另外，白色家電龍頭股股價近月亦顯著下跌，目前市盈率僅10多倍，持有淨現金，息率不低（見表），我們覺得可以投資，便趁這段時間去低吸這些被其他人沽盤打殘的優質股」。

市况低迷 慢慢增持優質股

據盧偉良透露，旗下基金目前重倉內地消費股，包括耐用消費品及必須消費品，原因是看好內地消費升級此一長期投資主題，「中國已經是中等收入經濟體，內需及服務業屬增長亮點」。細分板塊方面，她看好在A股上市的旅遊股，以及本港上市的濠賭股，「目前濠賭股的估值已比較低，它們的現金流仍然很強勁，而且全中國只有澳門可經營合法賭場，競爭相對有限」。

盧偉良總結說，她一向奉行逆向投資，去年底市况熾熱時已開始減持中資科網龍頭股等高啤打值的股票，目前市况低迷時反而是低吸優質股的好時機，「我們年初已增持現金，目前反而不像市場一樣悲觀，因為大市已下跌不少，已反映眾多不明朗因素。但我們也承認不明朗因素仍然很多，故此傾向投資一些受惠行業結構增長的龍頭股，即使未來兩年經濟不好，這些公司兩年後仍然健在，而且其估值現時亦比較吸引，具備投資價值」。

[封面故事]