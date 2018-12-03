經濟
封面故事
下一篇 上一篇

施羅德盧偉良：中央料減稅減息抗貿戰 看好家電旅遊濠賭股

【明報專訊】中美元首上周末在20國集團峰會會面前，恒指上周上升579點，今期封面故事專訪旗下「施羅德大中華股票基金」今年在71隻同類基金中位列三甲的施羅德投資管理亞洲（日本除外）股票副主管及大中華股票主管盧偉良分析最新形勢。她在上周五接受訪問時說，中美在經濟、政治及科技等領域均有很多問題需要解決，這是中長期的挑戰，預料不會因為中美元首上周會面完全解決；她估計，中央已準備好明年以減稅等積極財政政策，加上減息降準等相對寬鬆貨幣政策，應對貿戰為內地經濟帶來的挑戰，故她對中資股前景審慎樂觀，當中看好家電、旅遊及濠賭等內需龍頭股。

明報記者 葉創成

上次《Money Monday》專訪盧偉良是在第136期（2月12日）封面故事，該訪問見報前一周港股跟隨外圍大跌，恒指全周急挫3094點或9.5%，是2008年金融海嘯後逾9年以來最大單周跌幅，不少投資者都在揣測港股會否重現10年前的股災（恒指在2007年10月至2008年10月期間由31958點大跌至10676點，跌幅達66.6%），惟盧偉良當時強調，內地經濟前景不錯，中資股仍有不少投資機會。

雖然隨着中美爆發貿易戰，恒指2月以來反覆下跌，5月至10月更是連續6個月「見紅」，10月30日低見24540點後，上月終於迎來反彈，全月上升1527點或6.1%，惟今年首11個月恒指仍下跌11.4％，而盧偉良所管理的「施羅德大中華股票基金」期內回報為-8.88%，根據晨星亞洲數據，在71隻大中華股票基金中排名第三，僅次於鄧普頓中國基金及國泰君安紅利股票基金。

中美政經科技角力 屬中長期問題

盧偉良再次接受專訪，指旗下基金今年表現跑贏同業，主要原因是她奉行逆向投資（Contrarian），在去年底市况熾熱時已開始減持中資科網龍頭股等高啤打值的股票，轉為增持防守股。不過，她坦言今年以來中美貿易戰愈演愈烈的情况，是她在2月初受訪時意料以外的，而她相信，中美兩國關係如何發展，仍是左右本月、明年以至更長時間中資股的重大變數，「中美不單止存在貿易戰的問題，而是兩個大國有很多相關性的關係，包括政治、經濟及科技等領域。從上月舉行的美國中期國會選舉可見，不論共和黨或民主黨勝選的參眾議員均有類似看法——美國對中國在科技領域的情况有所不滿，故這已不止是特朗普一個人的觀點，而是美國社會的共識，這樣的話，有很多問題是需要解決的，也就是說，這不是一個短期內可解決的問題，而是中長期的問題」。

貿戰促產能轉移 內地就業市場有暗湧

根據盧偉良的分析，假如中美貿易戰持續，對內地經濟會帶來幾方面的的影響，「假如中美貿易戰停留在雙方就500億美元貨品互徵關稅，以及美國向中國2000億美元進口貨品徵收10%關稅，對中國的第一階段的影響（Primary effect）是經濟增長放緩0.3%至0.5%，這已在今年下半年慢慢浮現，但更大問題是尚未出現的第二階段的影響（Secondary effect），因為關稅會影響到商界的投資意欲，既然前景未明，商界便難以作出投資決定，最近我聽聞一些台灣企業擬回流當地設廠，亦有考慮把生產基地轉移至越南。

「第二階段的影響是難以預測的，因為涉及企業的產能佈局，雖然近年內地紡織業的生產基地已陸續轉移至越南等東盟國家，但（高增值的）電子業（生產基地一旦撤離）便比較危險，因為涉及整個供應鏈的重新配置，如何去做是未知之數。我相信很多老闆暫時會減慢內地的資本開支，諮詢客戶的意見才決定，最後可能有些產能轉移至泰國、馬來西亞或台灣，這對內地經濟有何影響呢？情况有多嚴重呢？要視乎轉移產能的力度。而且假如出現第二階段的影響，即外資工廠搬離內地解聘員工，對內地居民消費及置業的意欲也有影響，這是難以預測的，因此明年投資中資股的確面對很多不明朗因素」。

擴大開放支持民企 中央冀穩內外投資

盧偉良相信，中國政府也充分明白上述問題，近月已積極出台政策應對，例如容許德國寶馬增持內地合資企業股權，以令全球最大電動車企業在上海設廠，希望將高端製造業生產基地保留在內地；而且除了滬深股通南北向額度增加外，中國亦積極推動上海及倫敦上市公司雙邊上市的「滬倫通」，而明年內地債券市場亦可望進一步向外資開放，中央繼續開放資本市場，目標是吸引國際資金繼續投資內地。

與此同時，中央領導人近月已多次表明支持民企發展，並且不再強調去槓桿政策，加上在樓市調控亦略為放鬆，均有利內部投資環境。

減稅料釋放萬億 明年財赤佔GDP 3%

除了積極招商引資外，盧偉良預測，中央將以積極財政政策力求穩定經濟局面，當中國家稅務總局本季起調高個人所得稅免稅額，預料每年將4500億元人民幣還富於民後，明年初還會調高內地居民的父母免稅額，「小市民及中產因此交少些稅，可望增加消費，政府嘗試由此減低經濟下行的壓力」；她又估計，明年國家稅務總局很大機會下調增值稅，為企業減低6000億至9000億元人民幣的稅務負擔。

盧偉良推算，有關減稅方案，將令內地政府財政赤字佔GDP的比率，由今年不足3%調高至明年的3%至3.5%；若內地通脹環境仍然受控，人民銀行明年亦有機會繼續減息降準，以相對寬鬆的貨幣政策支持經濟增長。

選股4要求：盈利好負債低息率高現金流佳

綜合上述分析，即使中美貿易戰令中國面對的外部形勢轉差，但中國政府會推出多項政策為經濟增長「保底」，故盧偉良認為目前不應該對中資股前景過於悲觀，「我們覺得短期已經接近政策底，而內地經濟在上季面對很大挑戰後，在未來兩至三季繼續會有壓力，故此中資股期內盈利亦繼續有壓力。但我經常說，股市是先於經濟及盈利見底的，過去大半年不少中資股股價下跌一半甚至七成，估值亦跟隨下調，目前不論內地A股或MSCI中國指數的估值已跌至多年低位， 故此現時我們傾向重新部署，慢慢增持一些優質股」。

盧偉良強調，目前在市場不明朗因素增加的情况下，選股須重視防守性，當中包括（1）盈利能見度高、（2）資產負債表穩健、（3）有息率支持及（4）現金流強勁等四大選股準則，而施羅德向來重視由下而上選股，由於A股上市公司數目近4000間，選擇較多，箇中存在不少投資機會，「中長線來說，我們比較看好新興產業，例如持有一些電池股；另外，白色家電龍頭股股價近月亦顯著下跌，目前市盈率僅10多倍，持有淨現金，息率不低（見表），我們覺得可以投資，便趁這段時間去低吸這些被其他人沽盤打殘的優質股」。

市况低迷 慢慢增持優質股

據盧偉良透露，旗下基金目前重倉內地消費股，包括耐用消費品及必須消費品，原因是看好內地消費升級此一長期投資主題，「中國已經是中等收入經濟體，內需及服務業屬增長亮點」。細分板塊方面，她看好在A股上市的旅遊股，以及本港上市的濠賭股，「目前濠賭股的估值已比較低，它們的現金流仍然很強勁，而且全中國只有澳門可經營合法賭場，競爭相對有限」。

盧偉良總結說，她一向奉行逆向投資，去年底市况熾熱時已開始減持中資科網龍頭股等高啤打值的股票，目前市况低迷時反而是低吸優質股的好時機，「我們年初已增持現金，目前反而不像市場一樣悲觀，因為大市已下跌不少，已反映眾多不明朗因素。但我們也承認不明朗因素仍然很多，故此傾向投資一些受惠行業結構增長的龍頭股，即使未來兩年經濟不好，這些公司兩年後仍然健在，而且其估值現時亦比較吸引，具備投資價值」。

[封面故事]

相關字詞﹕濠賭股 旅遊股 家電股 盧偉良 施羅德

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
港衰退言之尚早 惟中小企難捱
中美暫時休戰 港股可望上試27000
中美暫時休戰 港股可望上試27000
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
台灣富邦直接持股 成廈銀第二大股東
看好科網銀行地產 看淡基建股
看好科網銀行地產 看淡基建股
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
地產股收租業務穩定 折讓可收窄
美加息周期 國際銀行股受惠
美加息周期 國際銀行股受惠
中央重點穩消費 基建股強勢難續
中央重點穩消費 基建股強勢難續
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
網絡保險興起 AIG：保費年增四成 亞洲網絡攻擊風險高 市場潛力大
據企業保安水平客戶數量釐定保費
據企業保安水平客戶數量釐定保費
松齡拓中港高端護老服務
松齡拓中港高端護老服務
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
鍾絳虹：W股無北水 難掀熱潮 小米美團股價「潛水」 名牌效應在港失效
籲參考美國 擴新股定價彈性
籲參考美國 擴新股定價彈性
小米拓物聯網 低價賣技術授權
小米拓物聯網 低價賣技術授權
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
張兆聰﹕走勢「離地」 恒隆大折讓才吼
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：油組料減產 中海油購15763
金子：油組料減產 中海油購15763
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
張兆聰﹕中港基建起動 中國建築可博
子女住院現金保險 幫補開支
子女住院現金保險 幫補開支
楊書健﹕子母單位提升租金回報
楊書健﹕子母單位提升租金回報
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
王文彥﹕「賤賣者」更聰明
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
謝偉銓﹕借鏡青年宿舍 勿讓過渡房屋耽擱
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
溫傑﹕旺季來臨 海螺顯吸引力
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
黃德几﹕中鐵持續中標新項目
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
許繹彬：美難收手 中國科技舉步維艱
低保費計劃 只保4種危疾
低保費計劃 只保4種危疾
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陸振輝：雲南「廁文化」大幅提高的啟示
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
陳增濤：Château Durfort-Vivens 2015的另類瑪歌
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
謝紹榮：老鮑放鴿 美經濟現隱憂
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
黃國英﹕美息快見頂 新興市看高一線
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
陸振球﹕加息壓力紓緩 留意公用地產股
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
林少陽﹕人工智能 下隻最大市值公司
技術取勝：中海外現上升軌
技術取勝：中海外現上升軌
看圖析市：恒指25500點之上做好
看圖析市：恒指25500點之上做好
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
潘迪藍：法國政局步意大利後塵？
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
蘇沛豐﹕擬分拆環保業務上市 中國水務8.6元買
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
李順威：期權市場料2022年9月開始減息
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
新地第三代接棒 「棒一定要交得靚仔」
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
劉思明﹕趁低吸中線向好股份
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
何啟聰：騰訊100天線關鍵 看好購28643
大行重拾信心 騰訊Call 13154
大行重拾信心 騰訊Call 13154
內地天然氣需求強 吼中海油20408
內地天然氣需求強 吼中海油20408
周顯﹕四大理由看好細價股
周顯﹕四大理由看好細價股
何國良﹕撥開雲霧見青天？
何國良﹕撥開雲霧見青天？
王弼﹕G20後四個投資錦囊
王弼﹕G20後四個投資錦囊
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
曾淵滄﹕劈價盤有「景轟」
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
龍淵子﹕平安就好 中東行感悟
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
湯文亮：新居屋計劃非望梅止渴
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
陳永傑：等到減價 樓市尋寶
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
廖偉強﹕農曆新年後購買力爆發
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
布少明：居屋向隅客機會有「Take 2」
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
李志成：樓價續調整 二手呈拉鋸
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
郭思治．推介股份：騰訊（0700）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
梁冠業．推介股份：維他奶（0345）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
李嘉廉．推介股份：紫金礦業（2899）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：美息見頂是壞消息
盧楚仁：美息見頂是壞消息
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
龐寶林﹕聯儲局明年或加息兩次
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
億京轉攻大型住宅 未怕樓市冷鋒 明年推大埔荃灣新盤逾2200伙 歷來高峰
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
潘志才：要當準買家是「潛在情敵」
觀塘凱滙日內上載樓書
觀塘凱滙日內上載樓書
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
十大屋苑周末成交量重返雙位數 5月首見
柏蔚山會所洋溢日式禪意
柏蔚山會所洋溢日式禪意
代理料今年工商成交 年挫兩成
代理料今年工商成交 年挫兩成
尚悅‧嶺單位不設窗台
尚悅‧嶺單位不設窗台
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
美孚新邨連續3月實呎險守1.3萬
新銀債息約3厘 定存外另類選擇
新銀債息約3厘 定存外另類選擇