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遠展研旗下酒店轉商業發展 提升估值

【明報專訊】地價高昂，加上樓市陷入轉角，大大增加發展商增加土地儲備難度，遠東發展（0035）董事總經理孔祥達表示，集團內部正研究將旗下在港酒店轉做商業發展，為項目資產爭取更高估值。

遠展3年前成功私有化帝盛酒店後，目前在港坐擁8間酒店，孔祥達表示，集團在港的酒店有轉為商業項目的潛力，以灣仔帝盛酒店旁邊的麗悅酒店為例，目前帳面值僅1.1億元，若轉為商業項目，估值可急升至逾10億元。他表示，集團內部曾着手研究，但考慮到港珠澳大橋及高鐵通車開幕，或令訪港旅客增加，因此擬保留彈性先爭取更多經常性收入。

在香港之外，遠展最近開拓歐洲市場，孔祥達稱，有別於在英國發展項目為主，在歐洲則參與停車場、酒店及賭場以增加經常性收益，同時認識更多地主，方便取得更多用地發展。除了進軍歐洲，遠展亦擬在上海物色土地儲備。

參與歐洲停車場賭場項目 增經常性收益

此外，有線寬頻（1097）早前宣布再度供股集資，身兼有線非執行董事的孔祥達表示，隨着5G時代來臨，未來有線旗下的寬頻業務價值將會更大。他表示，有線最大資產在於其寬頻網絡，目前除了與中移動香港合作，發展在手機電視業務外，亦擬在網絡上合作及發揮，將來更會因應在住宅的智能家居、物聯網、門鐘及門禁監視系統的發展繼續轉型，目前最大的要務是止蝕，並且要作出調整。但是對於會否裁員，他則以不便為由而不予評論。

相關字詞﹕有線 帝盛酒店 長實 孔祥達 遠東發展

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