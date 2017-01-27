中美暫時休戰 港股可望上試27000

港股經歷連跌6個月後，11月終於「止血」，累升1527點；上周五美股三大指數齊揚，加上習特會有成果，為港股帶來支持，以上周五港股ADR收市價推算，恒指今日可望高開。

植耀輝：特朗普態度反覆 料利好只屬短期

不過市場普遍對習特會成果持冷靜態度。耀才證券研究部總監植耀輝表示，暫緩關稅90日，意味中美關係暫時不會惡化，有助加強市場信心，對股市整體有利。只要短期內沒有其他負面消息，恒指初步可試27,000點。

不過植耀輝強調，今次決定只是讓中美雙方多了3個月時間磋商，而且現行的關稅仍然繼續，90日期限之後仍有變數，加上過去美國總統特朗普已多次態度反覆，相信決定只能產生短暫利好作用。

沈振盈：會面結果屬預期內 籲逢高減持

匯盈證券行政總裁沈振盈表示，今次習特會會面結果屬預期之內，暫緩關稅決定也是預期之內，所以11月大市從低位出現逾千點反彈，已經部分消化了這個結果，而且現時中美貿易戰只是不再惡化，並非結束，屆時或有人「反口」，故投資者不應將期望放得太高，仍然建議逢高減持。

廖群：兩國明年經濟增長料放緩

中信銀行（國際）首席經濟師兼研究部總經理廖群表示，習特會進展代表中美雙方各自讓步，中方或需要購買更多美國貨品，開放市場讓外資進入，以及保障知識產權；美方則需要放寬關稅和貿易保護政策，意味貿易戰不再升級，但亦不會全面停止。他續稱，由於今年3月以來貿易戰影響尚未全面反映，中國經濟或由今年6.6%增長放緩至明年6.4%。美國經濟亦已見頂，明年其經濟增長或由今年預期升2.9%，放緩至明年約升2%水平。