港衰退言之尚早 惟中小企難捱

稱內地企業開始汰弱留強

黎嘉恩引述生產力促進局今年第四季的「渣打香港中小企領先營商指數」，綜合營商指數跌穿50的盛衰分界線，有三成中小企計劃裁員。他更說，內地出現很多企業財務困難個案，處於汰弱留強階段，加上內地法律不及香港清晰，致執行企業破產不及香港順暢。在香港從事轉口或貿易的企業，無可避免受內地經濟拖累，小企業更將雪上加霜。他建議企業宜注重現金流，不要胡亂投資，應該盡量去擴大銷售市場，減低貿戰帶來影響。

在經濟進入轉角時，樓市亦處於調整期，黎嘉恩認為，銀行短期內會對按揭貸款持審慎態度。商舖租金下調，更反映消費市場向下調整。他說，樓市今輪調整會否令個人破產或企業清盤增加仍需時確定，但他相信樓市不致急速下滑，惟增加市民供樓壓力則無可避免。

一帶一路基建項目提供商機

因應內地企業尋求借貸到境外投資較前困難，黎嘉恩表示，這或影響到推動一帶一路的力度，亦不排除更多內地企業到一帶一路沿線國發展後未能收回投資或借貸。同時內地企業出外投資經驗不多而觸礁，亦不懂將收購回來的企業及資產去進行整合產生效益，亦產生問題。不過，因應推動基建項目對刺激經濟扮演重要角色，以他所見海外的基建項目仍然增加，可為中外企業在新一輪經濟調整時提供商機。