德勤黎嘉恩：快速除牌或加劇清盤潮 上市公司失救機會增 貿戰陰影外貿工業最傷

明報記者 陳偉燊

黎嘉恩表示，近年美國取消量化寬鬆措施，利息上升，又碰上中美爆發貿易戰，市場流動資金緊張甚至銀行收緊信貸，金融市場氣氛趨向悲觀，加上人民幣貶值，種種因素均為企業經營環境帶來挑戰。他接手的企業清盤及重組個案更見上升之勢，影響遍及進出口貿易、航運、物流、港口，以及部分產能過盛行業如太陽能相關產業等。

不可控制因素多 處理清盤難度增

黎嘉恩提到，剛於今年8月生效的快速除牌機制，主板及Gem上市的長期停牌公司分別在過了18個月及12個月便告除牌，加上提高對有意收購停牌公司的投資者要求，碰上經濟轉差，會對亟待重組的上市公司影響更大。他說：「要處理清盤及重組的上市公司個案，有很多因素不受控，要和股東、債主談判，亦涉及白武士利益，加上法院排期非一時三刻可落實，往往非清盤人可控」。他認為，雖然新制下上市公司重組及復牌非完全沒有希望，但是明顯比以前「難了及變成高難度」。

除快速除牌機制外，港交所近期亦積極向一批「無足夠業務運作」的上市公司發警告信，可能取消其上市地位，黎嘉恩指，單是主板公司，在短短3個月內已有22家因未能維持足夠業務運作或資產進入第三階段除牌程序，其他停牌及已獲上市委員會同意除牌者亦多達42家及4家；創業板則有4家公司收到擬除牌通知。

他說，儘管港交所就打擊「殼股」而修訂持續上市準則及其他《上市規則》條文的諮詢已於今年8月底結束，他和業界已透過專業團體反映意見，但他堅持認為，監管機構有需要提供更長時間供清盤人處理個案，過往按提交拯救及重組建議後開始計算停牌時間做法較可取，建議最受新例影響的債權人應向監管機構發聲爭取權益。

籲公司一旦停牌 應盡快找專業人士

香港經濟進入轉角階段，受影響的上市公司又面臨「更辣」的除牌機制，黎嘉恩提醒「時間是很重要的因素，一旦停牌，便須想方法盡快復牌，及須即刻知道停牌原因，做帳目時更要清楚，並且留意客戶情况，不要只集中一個客戶或一個供應商身上」，這可讓中介人及白武士更有效率去處理問題要害。有見過往失敗個案，均與企業將好的業務及資產全數抵押，嚇怕債權人致企業失救，因此他建議，企業遇到周轉問題時，應盡快找專業人士協助。