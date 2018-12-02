A股陰晴不定 救民企遇尷尬

官方表態支持 市場信心仍脆弱

內地獨具特色的經濟招式陸續上演。銀行理財資金入市、險資入市、私募基金入市；商業銀行擴大對民營企業的信貸投放；放寬上市公司股份回購，鬆綁併購重組等政策倉卒出台。廣東、湖南、浙江、四川、北京等十多個省份的國資部門相繼推出或醞釀救市方案。粗略統計，從金融機構到各地政府，超過3000億元人民幣的紓困基金加速進場。在許多人看來，救助民營經濟就是保護實體經濟，也是保持內地經濟活力的根本所在。

許多地方先後列出民企上市公司的救助名單，有的民企想方設法躋身其中，獲得國資加持；有的民企尚未確定被救助之時，就匆匆發布了可能被紓困的消息。資本市場的信心一度頗受提振，相關股價紛紛上漲。如博天環境，在6個交易日內股價從13元漲至18.1元人民幣，主業連虧14年的恒立實業18個交易日裏出現14個漲停板。

但​​​11月的A股，並沒有迎來投資者期望的起死回生。

更糟糕的是，外部環境尚未根本改觀，愈來愈多的民企獲得援助資金後立即減持。投資者的信心，再次變得脆弱。有統計資料指出，11月內地至少有160家公司發布減持公告，計劃總減持20.3億股。

民企減持 不同於過往圈錢

這讓A股受損者以及保守派得到口實，反對聲再次高漲：國家一心想救護民營企業，他們卻趁機斂財，這是用民脂民膏養肥富人。國家和股民都被民營企業坑了。許多民企上市，就是為了圈錢。但今非昔比，如今的民企即便減持也不再敢盲目投資、追求奢靡享受，他們急需真金實銀「救急」。這才是他們急於減持的最主要原因。

中小企業和民營企業經營仍然困難重重，競爭壓力大、負債率高企，開拓新市場更難。只有經濟不斷增長，接盤的國資才不會掉入所謂的黑洞。反之，如果中美貿易戰繼續擴大、經濟萎縮，無論國企還是民企都不會有好日子過。錢生錢，才是錢，否則只是一堆不斷貶值的紙幣。

[馮其十 神州新形勢]