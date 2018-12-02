日本朝野憂雷諾併日產

有「成本殺手」之稱的戈恩，當時向日產進行大規模裁員，同時把日產國際化，改變公司經營手法，短短兩年間就令日產轉虧為盈，並在4年間還清公司債務。他重振日產的事迹，成為歷來最成功的企業「翻身」案例之一，甚至在日本被改篇成漫畫《戈恩的物語》。 2016年，三菱因被揭油耗造假醜聞而經營陷入困境，當時日產出手挽救，促成了「雷諾－日產－三菱」聯盟。不過這個聯盟內部存在暗湧。

戈恩被喻「成本殺手」兩年令日產虧轉盈

雷諾持有日產的43.4%股份，而日產僅擁有雷諾15％股份，即使日產在銷售和利潤方面均超過雷諾。《金融時報》稱，戈恩被捕前正籌劃雷諾與日產合併，但日產董事會強烈反對。接近日產董事會的人士透露，董事會幾名成員此前預計，未來幾個月就會收到合併要約。彭博社形容事件如宮廷政變，日產與雷諾的矛盾早已存在。

持有雷諾股份的法國政府，早就試圖合併雷諾與日產。今年初戈恩再度提出合併，但日產股東對可能淪為雷諾的附庸表示擔憂。有分析認為，保衛日本汽車業，成了日本汽車業以至政界的共識。

經過多個月的秘密內部調查，日產稱發現戈恩及其助手——代表董事凱利（Greg Kelly）在證券報告涉嫌造假瞞騙薪酬，並涉嫌挪用公司資產。日本執法人員於11月19日，以涉嫌違反金融商品交易法拘捕兩人。日產隨後解除戈恩的董事長職務，質疑其在日產的權力過度集中，以致無人能制約他。日產一名高層稱，日產正考慮檢討與雷諾的關係，使聯盟內更加平等。具體而言，日產將尋求改變兩家公司之間極度扭曲的持股比例。

[企業地球村]