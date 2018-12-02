道指全周升5.16% 兩年最佳

港股11月累升逾6%

上周五道指升0.79%，報25538點；標指升0.82%，報2760點；納指升0.79%，報7330點。惟累計整個11月份，美股三大指數均跑輸港股市，道指、標指分別只漲1.06%、1.36%，納指則跌0.36%。全月累計恒指升逾6%，是全球表現最佳的股市之一。內地股市及歐洲股市則下跌。

道指成分股方面，上周五重型機械股Caterpillar升4.18%，為表現最佳的成分股；英特爾則升3.38%；可口可樂升2.90%。蘋果則跌0.54%，市值低見8474億美元，微軟則彈0.64%。耀才證券研究部總監植耀輝認為，中美兩國在「習特會」後達成貿易共識機會頗高，有助帶動港股氣氛，上試27000點，但提醒下周將陸續公布一系列中美經濟數據，要留意港股會否轉勢。

港股ADR輕微向上，ADR港股比例指數微升18.90點或0.07%，報26.525點；騰訊（0700）折合港元報313.58元，較本港收市價高1.58元或0.51%.另外恒指夜期收報26572點，高水65點。新加坡交易的恒指黑期收報26716點，高水209點。

比特幣11月暴挫37%

另外，比特幣剛經歷7年以來最大的單月跌幅，上周五比特幣再度失守4000美元大關，跌6.05%至3930.38美元，整個11月比特幣暴挫37.64%，市值蒸發397.23億美元（約3098億港元）。