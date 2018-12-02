中證監︰股指期貨限制措施將鬆綁

方星海昨日指出，要持續推進期貨市場的國際化建設，首先是改善市場參與者結構，推動國企和各類實體企業參與期貨市場，推進符合條件的商業銀行和保險機構參與國債期貨工作，推動外資機構通過互聯互通、QFII、RQFII等參與期貨交易。

外資可通過互聯互通參與期貨交易

他強調，要做好股指期貨恢復常態化交易的各項準備，亦要加強制度供給和監管協調。下一步中證監將加快推動期貨法立法，修訂完善《期貨公司監督管理辦法》，研究出台期貨公司子公司及分支機構相關管理辦法，推動期貨公司境內外上市，增加資本實力，更好地參與國際競爭。

這並非方星海首次提到要讓股指期貨恢復常態化交易，今年7月他已經提到要恢復股指期貨常態化交易，滿足境內外投資者股票市場風險管理需求，9月份又再重申，要推進股指期貨對外開放。

2015年股災後推嚴厲限制

股指期貨在近幾年成交低迷，無法發揮對冲作用，因為2015年7月內地股災後，股指期貨被指為跌市推手，因此監管機構對此市場大幅設限，包括把日內平倉手續費提高到萬分之二十三，大幅上調100倍；非套保交易保證金提高到40%，套保交易保證金提高到20%；單日交易期指數量達到10手將被定義為「過度交易行為」等等。

內地中航證券指出，在嚴厲的監管措施下，目前滬深300股指期貨合約持倉及交易倉極低，市場的對冲功能徹底懸空，大量股票持倉風險得不到釋放。與此同時，A股相繼被納入兩大國際指數當中，外資紛紛加速佈局，所以要盡快恢復股指期貨市場正常運作。