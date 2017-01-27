康怡複式劈500萬 呎價低過分層 1780萬易手 傳鰂魚涌槍擊案死者持有

最新易手的是A座頂層3房套房複式戶，實用面積1049方呎，於今年9月起以2300萬元放售，至10月減價至2000萬元，近日終以1780萬元易手，減價520萬元或23%，實呎16,969元。資料顯示，同座中層4室的分層戶，今年4月曾以實呎20,394元易手。是次複式戶的做價較同座分層戶低17%；另若以同類複式戶相比，C座頂層複式戶於今年7月以1780萬元，呎價高見20,320元，成交呎價為屋苑歷史紀錄，換言之，A座複式戶的做價，較高位回落16%。

據了解，原業主為鰂魚涌公園開槍案其中一名死者詹鎮基持有，他於1989年以250萬元購入。案情指出，女保鑣詹氏與家人因財務糾紛，於今年6月相約家人到鰂魚涌公園傾談，及後向姨舅開槍，事件造成兩人死亡。

嘉亨灣樓王減400萬沽出

另西灣河嘉亨灣樓王大單位亦出現大幅劈價成交，劈價幅度達400萬元。中原地產高級區域營業經理陳凱超表示，該單位為3座高層D室，屬實用面積942方呎套3房連工人套房單位，原業主開價2800萬元，近日以2398萬元易手，累減402萬元或14%，實呎25456元，較同類型單位今年6月以2638萬元易手，做價回落近一成。據悉，原業主於2011年11月以1900萬元購入，持貨7年，帳面獲利498萬元，單位升值26%。

東環持貨3年平手離場

東涌東環額印鬆綁貨則減至接近平手。市場消息指出，該單位為1A座高層3室，屬453方呎2房戶，原業主於今年4月起放售，當時叫價880萬元，及後因加息及中美貿易戰等因素影響市况，減價至630萬元，終買賣雙方議價後以600萬元易手，累減280萬元或32%，折合實呎13,245元。據悉，原業主於2015年9月以561.4萬元購入，持貨3年，帳面獲微利38.5萬元或6.8%，為東環二手成交中賺幅最少的成交，若扣除佣金及釐印等開支，僅平手離場。

菁雋累收逾40票 未足額

一手市場方面，昨日僅錄得約11宗成交，而屯門「龍牀盤」菁雋，自公布以平均實呎1.69萬元首推73伙後，市場消息指過去3天累收逾40張票，尚未足額認購。上述菁雋首推最細實用面積131方呎開放式戶，入場費285萬元，實呎高見2.17萬元。

明報記者