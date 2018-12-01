雋庭月租2.5萬起 吸中區上班族

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

雋庭為單幢項目，位於堅尼地城卑路乍街97號，距離堅尼地城港鐵站約5分鐘步程，交通便利為項目賣點之一。項目的單位實用面積介乎382至834方呎，並主打1房戶，數目佔全盤超過五成。發展商現時提供的租約期，由兩個月起至兩年不等，月租介乎2.5萬至7.7萬元，呎租逾70元水平。出租率方面，項目自今年8月起分3個階段招租，首兩階段共推出70伙，出租率為95%，而第三階段餘下的58伙，主要集中高層單位，已於上月起招租。由於位置鄰近中區，料吸引中區上班一族租住。

呎租逾70元

發展商早前開放多個現樓連裝修示範單位，其中一個位於47樓A室，實用面積834方呎，屬3房1套連工人套房間隔。單位以品牌Franc Franc家具佈置，採用藍白色為主調，客飯廳設有落地玻璃大窗，外望遼闊維港海景，另以白色書架分隔客飯廳兩個區域，飯廳擺放白色四人餐桌連白色餐椅，上方掛上一排特色吊燈，配合3.5米的特高樓底，室內更見空間感。

該單位主人房間隔方正，足夠空間放置大牀，牀前方對着落地大玻璃，光線充足之外，更可躺在牀上享受藍天碧海景致。設計師將其中一間睡房改作書房，牆身為深沉的蔚藍色，擺放灰色布藝單座椅和黑色書桌。另一間睡房以白色作主調，放置白色單人牀及到頂的淺木色衣櫃。

配名牌家具 高層望維港景

另一個示範單位為46樓B室，實用面積431方呎，屬2房間隔。整個單位採用品牌Tree的家具作佈置，設計以原木色為主調，客廳放置雙人座位灰色梳化及小型木製茶几，並連接露台，外望樓景。開放式廚房位於客廳另一端，備有知名品牌微波爐和電磁爐，其中一個收納廚櫃設有可延伸的餐桌，以節省客飯廳空間。

主人睡房靠窗的一邊擺放雙人牀，靠牆的一邊擺放衣櫃。另一睡房靠着落地玻璃擺放一張單人牀，設有書枱，可作小朋友睡房。另外，單位的浴室以石材鋪砌，備有淋浴間，並外連露台，設有窗戶。惟駕車人士須留意，項目不設停車場，沒提供車位。

■有片睇

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