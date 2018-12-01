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2018年12月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
官方樓指跌足一季累挫近4% 10月急跌2.4% 3年最大單月跌幅
翠華低見330萬 較高峰回落逾兩成
凱滙1期批預售涉逾千伙 料趕年底前推
新世界今年賣1207伙 套現283億創紀錄
永義漆咸道北舊樓申強拍 估值逾2億
Crabtree關大部分店 港店勢受影響 奧海城馬鞍山店快關 業界稱暫未見裁員潮
旅客消費「降溫」 10月零售升5.9%
思捷聘Burberry猛將任品牌總裁
整體港銀貸款連跌4月
嶼南道蚊型地收12份標書 多10月同區地1倍
首3季內地客新做保單跌15.8%
融創「追加發債」27億
恒指11月升6％ 終止6連跌 騰訊一洗頹勢 月內升近17%
大行料習特會未能化解貿易戰
藥明康德周一起招股 入場費7222元
中國11月製造業PMI見逾兩年低 分析：趕出口效應退 料續受壓
11月首三周內地汽車銷量跌30%
議息紀錄反映官員憂經濟放緩 12月勢加息 之後不確定
Airbnb推「後院」新項目 擬開拓建築業務
軟銀移動通訊定價 市值升至4963億
美加強施壓未阻發展 華為收入首超千億美元
藥明記招 玩轉「經典口號」
內地調整跨境電商進口稅
陸振球：憂美國樓巿債市爆煲 鮑威爾轉軚
周末睇樓好去處
雋庭月租2.5萬起 吸中區上班族
注入智能家居元素 App支援多國語言
區內文物古蹟處處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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官方樓指跌足一季累挫近4% 10月急跌2.4% 3年最大單月跌幅
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