陸振球：憂美國樓巿債市爆煲 鮑威爾轉軚

先說美國的樓巿，當地的新屋銷售數字便由去年11月高位71.2萬伙，急降至今年10月的54.4萬伙，跌幅接近四分之一，二手房屋銷售亦由去年11月高位的572萬戶，下跌至今年10月的522萬戶，跌幅亦有8.8%。美國樓價雖仍未下跌，但成交量減少，已代表承接力在減弱，隨時會步香港後塵的量先跌然後樓價亦調整，若美國繼續加息，只會令樓價加快轉跌。

美政府家庭債重 加息增負擔

另外，統計亦顯示美國政府要為其龐大的負債每日支付高達14.33億美元的利息支出，遠遠高於G7其他國家的政府利息支出（見圖1），難怪美國總統特朗普早前炮轟鮑威爾加息為瘋狂，除了政府的負債，美國的家庭債項早已破頂（見圖2），除了房屋負債，其他如信用卡、汽車及學生貸款近年也瘋狂增加（見圖3），所以鮑威爾表示擔心是有其道理的。

一些人或會覺得，既然中美爆發貿易戰，敵方樓巿和債務爆煲會是好事，但卻忘記中國近年的槓桿和債務增長也極為驚人（見圖4），如中美貿易戰持續而令到兩敗俱傷，香港的經濟、股巿和樓巿也未必可以獨善其身。

借款予高銀 長實低風險賺高息

說到債務和息口問題，便不得不令人對「超人」李嘉誠更為佩服。日前有傳媒報道，於今年6月，高銀將旗下的高銀金融國際中心，抵押予長實（1113）旗下公司，借取高達102億元貸款，貸款年利率約8厘。大家可記得，去年底長實以402億售出中環中心的75%權益，業界指當時中環中心的租金回報率僅約2厘多，之後承接的買家曾要做過橋貸款，如過了一定期限，年利率可高至18厘。

長實賣了中環中心後，現金自然大增，當然會少了約2厘的租金收入，但在今年中只將套現四分之一轉借予高銀，便可收8厘的息口，有關利息的收入，已大約等同中環中心的租金收入，而尚有約300億元的現金可在其他地方收息或作投資，是否極為划算？

從來，投資王道都是避開高風險低回報而是尋求低風險高回報，長實借予高銀是有物業抵押，風險有限，卻又能收高息並尚有賣了中環中心套現的其餘300億元，至於買了中環中心的買家若未能短期轉售，便要付高息應付貸款，哪個更高明？

港台選舉啟示 重民生者勝

除了息口的新聞，近日大家應也留意到台灣和香港的兩場選舉結果，其中台灣九合一地方選舉民進黨大敗，出現「綠地變藍天」，香港的九龍西補選也由建制派勝出，兩場選舉相同的地方，乃是勝出者主打民生議題，似乎單靠政治吹水，再不是選舉獲勝的靈丹妙藥，尤其當經濟轉差，中美貿易戰的負面影響逐漸浮現，人們更關注有沒有工做和能否加人工，這並非選民對政治「心淡」，而是從來人都是要吃飯的。

就如近年香港樓價高企，經濟增長卻減慢，社會怨聲載道，但一些政治人物卻千方百計的阻止政府搵地起樓，其實變相是在幫助地產霸權，他們提出的理由愈來愈荒誕，例如說「明日大嶼」是倒錢落海，卻不計算地皮可提供起樓和賣地的收益，又說日本颱風大水浸，香港填海也堪憂，如他們的說法成立，那香港不單不應再填海，現在居住在港島和九龍平地的居民，也應早早遷移到山上居住才對？

早前施永青曾撰文指出，一些反對派之所以千方百計阻撓搵地起樓，原因是一旦香港的房屋問題解決，他們便少了攻擊政府的理由。不過，無厘頭的反對在眼睛雪亮的人面前，只會貽笑大方，港台的兩場選舉結果，在告訴大家真正離地的政治宣傳，正在消失巿場。

收入穩定 乞丐也獲批按揭

筆者日前參加了一個朋友的飯局，有中原老闆施永青和曾淵滄教授等參與，閒話之間，雖然聯儲局主席鮑威爾放鴿，但施永青認為樓巿會繼續調整，又講及多年前的一些地產趣事，原來中原曾為一名當時被視為「肉彈」的艷星買樓，但對方卻遲遲未獲銀行批出按揭，向銀行查詢後獲回覆，原來銀行認為「肉彈」雖然收入可人，但3年以後難保證其拍的艷情戲仍有捧場客，收入難保穩定，故不批按揭。

施永青又說，多年前另一名女客戶也透過該公司買樓，但原來該客戶要由老公申請按揭，她的老公卻是乞丐，施永青很奇怪銀行也會批按揭予乞丐嗎？卻原來該乞丐將所有收入都存放在紅簿仔，而紅簿仔紀錄其「收入」不單穩定且有增長，所以可以批出按揭！

同席的曾淵滄也說，他早年很早時間便買了十多層樓，卻不怕經濟或樓價起落，原因是他當年的教職是「鐵飯碗」，只要工作和收入穩定，買樓冒進一點也不怕。

[陸振球 樓市解碼]