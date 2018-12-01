Airbnb推「後院」新項目 擬開拓建築業務

Airbnb稱，「後院」項目是為設計、建造和分享住宅提供新方法，客戶可提供意見，使新型住宅靈活地配合生活環境。Airbnb創辦人Joe Gebbia援引聯合國的預測，稱未來40年全球的房屋建設將以前所未見的速度增長，相當於每周建造出一個巴黎，建築物的生產方式已經過時。「後院」項目的目標，是減少建築過程產生的浪費。

減少建築過程產生浪費

Airbnb短租業務在多個城市面臨限制，新計劃使Airbnb增加了房屋開發的業務。紐約大學斯特恩商學院教授Arun Sundararajan稱，Airbnb目前是利用自住的房屋進行租賃，下一步需要考慮的是，讓房屋從一開始就可以混合自住和商業用途。若生活空間從一開始就按這種方式設計，那麼Airbnb可供應的租盤將可增加更多。

Airbnb尋找新的增長點，可為明年啟動的IPO做準備。Airbnb目前在在全球近200個國家擁有500萬個房源。根據彭博預測，Airbnb去年收入26億美元，利潤達9300萬美元。

（綜合報道）

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