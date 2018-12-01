議息紀錄反映官員憂經濟放緩 12月勢加息 之後不確定

聯儲局對美國銀行的超額準備金支付的利率，旨在鼓勵銀行存入準備金。2008年10月起，聯儲局開始對這些資金支付利息。

下次會議前或調整超額準備金率

在今年6月前，超額準備金利率一直跟聯邦基金利率目標區間上限保持一致。但在今年6月，聯儲局加息0.25厘時，考慮到有效聯邦基金利率逼近區間上限，因此只將超額準備金利率上調了0.2厘，是兩者首次沒有以相同幅度上調。在美聯儲9月將聯邦基金利率目標區間上調至2厘至2.25厘之後，目前有效聯邦基金利率也升到2.20厘，和超額準備金利率一致，因而美聯儲11月會議提出了這個問題，並暗示可能於下次會議前再度對超額準備金利率作出技術性調整。

美匯反彈 油價跌2％

中美元首在G20峰會會面前夕，市場關注到貿易形勢發展，美股早段缺乏方向。美匯指數反彈至97以上，美國10年期國債孳息再次逼近3厘水平。市場對原油供過於求的憂慮持續，國際油價昨跌約2%，布蘭特期油跌至每桶58美水平，紐約期油再跌穿每桶50美元水平。兩者價格在11月的跌幅約為三成，是逾10年最疲弱的月度表現。

國家主席習近平與美國總統特朗普將於阿根廷時間周六共晉晚餐，討論貿易問題。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）預計，會議可取得成功，令市場憧憬中美貿易戰暫歇。

部分聯儲局官員昨繼續「放鴿」。有永久投票權的紐約聯儲銀行長威廉斯（John Williams）昨表示，聯儲局當前要解決的風險，是通脹持續太低而不是太高，在目前環境下要保持通脹在2%水平有很大挑戰。他認為在這情况下，聯儲局需研究新的政策框架，例如改用「平均通脹目標」，讓經濟轉強時通脹率高於目標。他又預期在可見的未來，中性利率將處於偏低的水平。

2020年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Neel Kashkari）亦稱，通脹溫和的情况下不應加息，倘加息力度過大，可能導致經濟衰退。他的口徑跟聯儲局主席鮑威爾一致，認為利率已接近中性水平。

（綜合報道）

[國際金融]