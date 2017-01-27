中國11月製造業PMI見逾兩年低 分析：趕出口效應退 料續受壓

明報記者 陳子凌

PMI主要細項當中，生產指數雖微跌0.1個百分點，但仍處於51.9的景氣範圍，表明製造業生產繼續保持增長。新訂單指數為50.4，比10月回落0.4個百分點，新出口訂單則微增0.1個百分點至47，但仍處於衰退水平，反映內需繼續放緩，而外需雖有起色，但仍十分疲弱。

新訂單回落 內需續放緩

此外，出廠價格大幅從52跌至46.4，而產成品庫存則從47.1增至48.6，也顯示製造業在產品價量方面都有壓力。而從業人員指數略比10月回升0.2個百分點至48.3，但企業用工收縮情况未見好轉。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解釋，11月PMI小幅回落，但也要留意產業升級繼續推進，消費推動經濟發展的基礎作用持續發揮。

不過，市場普遍認為製造業不景氣情况會持續。中金發表報告指出，內需繼續下行是11月PMI走低的主要原因。未來關注G20峰會上中美領導人會談的成果，以判斷明年中國外需增長的下行壓力；但考慮到前期趕出口對數據的剌激開始減退，今後數個月內需繼續下滑幾成定局。

華泰證券：未來政策以穩為主

華泰證券宏觀首席分析師李超則認為，PMI回落預示今年第四季和明年首季經濟下滑壓力有所加劇，尤其早前製造業趕關稅前出口對貿易數據的影響繼續顯現，預計第四季淨出口走弱將對GDP構成較大負面拖累。李超指出，中央政治局會議強調六個穩，預計未來政策仍以穩為主，去槓桿則減弱，若兩者有矛盾，將更傾向以穩為主的基調。

招商宏觀分析師張一平表示，11月生產形勢僅比春節期間較好，由於中國外有美聯儲加息效應制約，內有高槓桿率、高樓價以及高環保成本約束，令穩增長政策空間有限，時效滯後，難以有效對冲經濟下行，預計製造業PMI指數將繼續低位徘徊。