藥明康德周一起招股 入場費7222元

公司下周一起招股，至下周四（6日），發行1.16億H股，集資最多近83億元，每手100股，入場費為7222.05元，12月13日掛牌。摩根士丹利、華泰金控及高盛為聯席保薦人。

藥明康德今年5月8日在上交所上市，當時集資約22.5億元人民幣。昨日收市價為79.75元人民幣，市盈率達30倍左右。對於被指市盈率過高，胡正國僅表示，由市場來決定是最好。

藥明康德前身的母企為Wuxi PharmaTech，於2007年8月在紐交所上市，2015年12月退市。公司其後分拆成三家公司，包括今次準備上市的藥明康德、去年6月在港上市的藥明生物及Wuxi NextCode。

復星旅文匯量科技孖展未足額

昨日首日招股的復星旅遊文化（1992）及匯量科技（1860）孖展皆未足額，分別錄得75.2萬元及200萬元孖展，距離集資額4.28億元及1.63億元尚有一段距離。

彭博社引述消息指出，騰訊（0700）為第二大股東、內地數碼娛樂平台創夢天地（1119）以招股價接近下限6.6元為招股價，以發行1.27億股計，集資8.38億元。

另有市場消息指出，佳兆業物業（2168）國際配售已足額認購，公開發售部分獲逾20倍超額認購。