大行料習特會未能化解貿易戰

中信里昂發表報告，預計有60%可能性中美不會在會面中達成共職，美國會在明年年初提升2000億美元中國進口貨品的關稅稅率至25%，影響明年中國經濟增長和企業盈利0.6個百分點和6%，市場要進一步等待雙方在明年協商。若果中美貿易問題得到解決，將有利受貿易戰打擊的行業，包括電器、汽車、電腦，對廣汽（2238）、聯想集團（0992）、比亞迪（1211）、海康威視等有利。不過中國若開放互聯網市場，會損害百度、金蝶（0268）等。

人民幣隨3月貿易戰惡化貶值，渣打報告指出，G20對人民幣衝擊短期內較中性，如果有理想結果出現可利好人幣升穿6.9，但受基本因素影響不能繼續上升。若出現不利消息令人民幣跌近7算水平，監管當局或會守住7算水平以免引起境內市場憂慮。渣打認為，無論結果如何，都不影響中國需要再降準應付增長壓力，預期中國境內債券收益率在未來3至4個月會繼續下跌。