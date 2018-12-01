恒指11月升6％ 終止6連跌 騰訊一洗頹勢 月內升近17%

明報記者 歐陽偉昉

11月恒指表現回勇，與重磅股騰訊（0700）本月中公布的第三季業績好過預期，終止近月頹勢有關，騰訊昨日收報312元，月內上升16.85%。另外，重磅金融股第三季數據對辦，友邦保險（1299）上升7.58%，建設銀行（0939）上升7.23%，加上匯控（0005）、中移動（0941）等權重股保持向好，推升恒指上升。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股累跌多時，加上11月沒有新的負面消息，月初傳出中美元首在G20峰會見面討論貿易戰，為市場帶來憧憬，恒指反彈屬正常。12月港股走勢很視乎習特會結果，市場已經預期雙方不會達成協議，美國仍然會在提升關稅稅率至25%，只要會議能緩和氣氛，阻止美國將徵稅範圍擴至其餘2650億美元貨品，市場已可當作有好消息。

沈慶洪指出，G20有壞消息則可能回調至年內低位約24,000點。他又提醒英國國會計劃於12月11日表決脫歐協議草案，屆時或會對市場造成衝擊。

此外，聯儲局主席鮑威爾近期對加息的言論偏向鴿派亦引起市場關注美國明年加息步伐，耀才證券研究部總監植耀輝指出，12月7日公布的非農就業人數相當關鍵，如果數據轉差反映經濟未如理想，影響明年加息步伐。

MSCI收市後換馬 中新控股跌8%

MSCI收市後調整指數成分股，帶動成交升上千億，部分成分股出現異動，由MSCI中國指數調至中國小型股指數的中新控股（8207）和保利協鑫（3800）下跌8.47%和3.57%，剔出MSCI香港指數的利豐（0494）跌2.44%，加入指數的百濟神州（6160）跌1.82%。