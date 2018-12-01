嶼南道蚊型地收12份標書 多10月同區地1倍

地皮估值1.1億

上述地皮入標發展商包括獨資入標的香港興業（0480）、另信置（0083）、嘉華（0173）、其士國際（0025）及太古前大班簡基富等創辦的the development studio等亦有入標。資料顯示，地皮面積28,977方呎，可建樓面11,582方呎，市場估計，每方呎樓面地價介乎8000至9500元，地皮估值9266萬至1.1億元。

另地政總署昨亦公布，今年10月售出的大嶼山長沙嶼南道蚊型住宅地的餘下5份入標價，入標價由2800萬至1.29億元，每方呎樓價地價介乎1182至5445元，較盛裕興業的中標價1.6億元、每方呎樓面地價6753元低19%至82.5%。上述長沙地皮佔地約59,235方呎，指定作私宅用途，可建樓面約23,692方呎。

10月同區最低入標價每呎僅1182元

此外，地政總署再推出啟德跑道區住宅地招標，啟德第4C區3號為今年推出的第四幅啟德跑道區住宅地，地皮面積117,930方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面面積648,617方呎，本月7日起招標，截標日期為明年1月18日。業界估計每方呎樓面地價約1.45萬至1.6萬元，估值約94.05億至103.78億元。

啟德推今年第四幅跑道地市值百億

目前地政總署已出售啟德跑道區兩幅住宅地，分別為4B區3號及4B區4號，每方呎樓面地價分別為14,502元及15,498元；另一幅位於啟德跑道區4B區2號住宅地，則於本月21日截標。