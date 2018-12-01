整體港銀貸款連跌4月

10月新批新取用按揭貸款減5%

金管局指出，10月份新申請按揭貸款個案有10,754宗，較9月增加34.8%，但新取用按揭貸款額較9月份減少5.3%至312億元，新批出的按揭貸款額較9月份減少4.6%至301億元。當中一手市場的貸款增加28%，但二手市場及轉按交易所批出的貸款，分別減少13.4%及12.1%。以香港銀行同業拆息（H）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的83.2%下降至50.8%。最優惠貸款利率（P）的比例由9月份的15.1%上升至47.3%。

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，新取用按揭及新批出按揭的按月跌幅收窄，相信是因為不少二手業主開始接受樓市調整的現况，議價空間擴闊，令成交有回穩迹象，但預料未來數月仍會維持低水平。整體貸款方面，10月份本港銀行的貸款與墊款總額下跌0.2%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月微跌0.1%，在香港境外使用的貸款則下跌0.6%。若以年率化計算，10月份貸款下跌2.7%，連跌4個月。

經絡按揭：議價空間擴闊 二手樓成交回穩

另外，10月份人民幣存款上升2.8%至6173億元人民幣，但港元存款於月內減少0.5%，由於港元存款的跌幅較港元貸款大，港元貸存比率微升至85.3%。