思捷聘Burberry猛將任品牌總裁

股價本周累跌13%

據公告，Ouakim將負責管理所有產品分部之產品創造和設計，以及在所有產品分部和消費者接觸點上貫徹地執行品牌策略。業績已低沉近10年的思捷上周五收市後公布新五年「瘦身」大計，並於本周一舉行投資者日解畫，惟市場反應一般，思捷本周已累跌12.92%，今日收市跌3.7%，報1.82元。

將加大發展內地市場

在新一輪重組計劃中重點是裁減成本，思捷計劃裁減全球近四成非前線員工，加速關閉「蝕錢」分店，當中需燒錢15億至17億元關閉虧損店舖，預料大部分使費將於2018/19財年完結前實現，預計重組計劃將可每年節省約20億元年度開支。

另外，雖然不少外資品牌攻內地失敗，但思捷仍將德國及中國內地視為主要市場，表示未來會加大發展中國內地市場的力度，包括計劃在2019至2020財年度在中國內地開220間新店，整體內地開店的規模遠超關店，部分人手或會被調配到內地，整體內地的員工量會增加。