旅客消費「降溫」 10月零售升5.9%

謝邱安儀：放緩幅度超預期

政府統計處昨公布，10月零售業銷貨總值按年增5.9%至397.45億元，首10個月銷貨總值上升10.6%。謝邱安儀表示，10月整體訪港旅客數字按年升11.5%，但過夜旅客僅錄輕微增長，連同9月的數據分析，兩月的旅客數據分佈不均，當中部分訪港遊客量滯後至10月，加上近兩月的旅客消費「降溫」情况超出預期，9月及10月零售增長平均值只達中低單位數，「表現不算特別好」。

按零售商主要類別的銷貨值計，10月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年升3.3%，連續兩個月升幅僅低單位數；電器及其他未分類耐用消費品升16.1%，藥物及化妝品升14.9%，惟超級市場跌0.9%（見表）。

貿戰人幣跌 內地客消費意欲減

謝邱安儀指出，受中美貿易戰升溫、人民幣貶值影響，內地客消費意欲明顯削弱，反映在近兩月旅客消費，增長回落幅度頗大，甚至比預期差，「市場未預期到靜得咁快」，相信下半年的本港零售增長難以追及上半年水平。她認為，外圍因素不穩令市場難以有把握地預測增長，預料明年零售增長為低單位數字，但要視乎12月消費旺季表現才能作較準確的估算。她又提到，港珠澳大橋及高鐵通車帶來的旅客消費效益需時反映，目前僅尖沙嘴、旺角等地區的商舖受惠，整體市場未能完全受益。她透露，協會會員大多對11、12月的市道感保守，預計第四季銷售增長持平或微升，當中沒有會員預計可錄高單位數增長，強調市場氣氛偏審慎。