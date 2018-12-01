Crabtree關大部分店 港店勢受影響 奧海城馬鞍山店快關 業界稱暫未見裁員潮

明報記者 李哲毅、劉旭霞、陳子凌

瑰珀翠在本港多個大型商場如銅鑼灣SOGO、金鐘廊、尖沙嘴K11、The One均有分店，記者昨以顧客身分致電各分店查詢，部分分店未能接通，而奧海城分店確認於明年1月結業，店員透露「其他分店無咁快（結業）」，馬鞍山分店則於12月31日關閉。

Crabtree改於一線城市開體驗旗艦店

有內部員工稱，由於瑰珀翠各分店銷售系統並不互通，消費者只能到所購貨品門市辦理更換或退款手續，提醒顧客若發現護膚產品出現問題，需盡早在相關店舖結業前辦理。瑰珀翠透過公關回應本報查詢時稱，為配合明年7月大規模產品調整，集團業務將向線上線下銷售轉型，陸續關閉大部分線下零售店或調整經營模式，明年下半年開始改在全球一線城市開體驗型旗艦店，第一家今於倫敦開業。亞洲方面，香港新電商平台已於10月上線試業，未來會大力發展大中華市場。

瑰珀翠原為英國品牌，至2015年12月獲南海斥資逾15億元收購七成股權，集團今年9月已放口風關閉部分瑰珀翠實體店，翻查中期報告，包括瑰珀翠在內的創意商業業務，上半年錄約2.89億元收入，按年減15.5%；稅前虧損更大增近九成至3.64億元。當時集團已透露會重新評估審核經營與財務表現，關閉部分店舖。

香港宜家澄清沒裁員計劃

早前有外媒11月中報道指瑰珀翠明年1月關閉英國生產廠房，約百多名員工將失業，工作將外判予第三方供應商。裁員關店潮會否在港擴大，零售管理協會主席謝邱安儀認為零售業裁員暫未是關鍵議題，反而商場租金上升、最低工資調整及需擴充業務下，仍有人手短缺問題。

另據《蘋果日報》報道，香港宜家於11月初及明年2月裁員約80人，香港宜家回覆本報查詢時澄清未曾進行上述裁員計劃，強調公司最近重新檢視部分香港業務，為少數員工提供轉職新崗位機會。