永義漆咸道北舊樓申強拍 估值逾2億

麥士威工廈重建申增地積比

另羅氏集團去年以13.9億元購入牛頭角觀塘道麥士威工業大廈，今年初向城規會申請重建商廈獲批後，現再向城規會申放寬地積比率，由已批的12倍增加至14.4倍，同樣重建作商廈，樓層由26層增加至33層，涉及總樓面面積由原先的230,182方呎，增加至276,812方呎，額外增加樓面46,630方呎或20%。至於莎莎國際（0178）主席郭少明幼子郭浩泉、泛海國際（0129）主席馮兆滔之子馮康，以及謝耀陞和洪英偉等人創立的房地產基金麒豐資本，新近就新蒲崗美華工廠大廈向城規會申請放寬地積比至14.757倍，擬重建為一幢26層高（包括2層地庫）物業，計劃作工場用途（不包括涉及使用/貯存危險品的工業經營），涉及樓面220,174方呎。

此外，由佳源國際（2768）及鄧成波家族合作發展的活化工廈項目屯門滙賢一號，累售64伙，套現3.4億元，其中13樓05室，建築面積779方呎，以881.4萬元售出，建呎11,315元，暫為項目呎價最高成交；另滙賢一號‧雋朗將以全幢出售。