新世界今年賣1207伙 套現283億創紀錄

明年擬推3盤共涉約844伙

此外，黃浩賢亦指出，北角柏蔚山自今年6月起，至今已累沽476伙，套現約113億元，平均實呎2.9萬元，最高實呎逾4萬元，項目尚餘100多伙，主要集中1房至4房單位，預計項目本月入伙，而141個車位計劃稍後推售，售價介乎400萬至450萬元不等。對於後市看法，他認為近期股市已回穩，預計農曆新年後樓市將轉趨穩定，若無重大負面因素影響，預料出現小陽春，明年樓價有望反彈5%。

另柏蔚山今日首度開放會所予傳媒參觀。住客會所佔地26000方呎，連同戶外園林則合共70000方呎，採日式建築風格設計，中央位置特設種有各類植物的「花島」，配合周邊的水景園林。會所設施包括室內及室外游泳池、乒乓球室、健身室、多用途宴會廳、閱讀室、兒童室外遊樂園等。項目位於北角繼園街1號，共提供616伙，並主打3房戶，佔全數單位超過一半。另外，項目管理費每方呎5.4元。