凱滙1期批預售涉逾千伙 料趕年底前推

田續稱，東九龍及觀塘正蛻變成新一代商務中心區，屬全港策略性地段；而單位總數達1999伙的凱滙第1、2期，屬近年市區少見大型新盤，將具充裕承接力。凱滙1期提供的1025伙，標準戶型涵蓋1至4房，當中入場門檻最細1房單位，實用面積約450方呎起，項目預計2021年3月落成，樓花期長約27個月。按照「娥六招」要求新樓花項目每次須發售20%單位，意味凱滙1期每次均須推售出至少205伙。

銀景峯實呎逼7萬 新界洋房紀錄

雖然昨日新盤交投淡靜，但新界洋房卻錄得破紀錄成交。華懋7月開始推出招標的西貢現樓洋房銀景峯，錄得首宗成交，以1.88億元招標售出C屋，該洋房實用面積2692方呎，屬4房4套間隔，另連5124方呎，實呎69,837元。

可留意的是，上述銀景峯成交呎價，刷新新界屋苑式洋房最高呎價，打破華懋同系西貢銀海峯呎做5.64萬元，以及新地（0016）青山公路海瀧珀呎做5.58萬元等舊紀錄。

華懋銷售部總監吳崇武表示，雖然近期市場觀望氣氛，但未對豪宅造成極大影響。事實上，華懋同系西貢玥廬亦推出6幢實用面積3275至3987方呎的洋房，於下周一（3日）招標，並於同日截標。

菁雋兩天收25票

另新地何文田現樓天鑄亦錄新成交，以3098.4萬元售出第8座23樓實用902方呎B室，實呎3.435萬元。天鑄於11月透過招標售出29伙分層單位，估計套現約16億元。

至於屯門「龍床盤」菁雋，自公布以平均實呎1.69萬元首推73伙後，市場消息指過去兩日只累收約25張入票，仍未足額認購。