翠華低見330萬 較高峰回落逾兩成

世紀21奇豐物業分行經理王兆昌表示，該單位為A座中層8室，折合實呎15,349元。據悉，原業主於2012年9月購入上址，當時作價188萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利142萬元，單位升值76%

映灣園585萬 兩房今年新低

另東涌二手樓價持續下跌，中原分區營業經理陳旭明表示，東涌映灣園繼日前錄得有兩房單位以590萬元，成屋苑今年新低價成交後，相隔數天，新近另一伙兩房戶成交價再見新低。最新成交為1座高層C室，實用面積520方呎，叫價680萬元，因單位連租約，加上最近市况較差，最終大減95萬元，至585萬元沽出，實呎11,250元，屬屋苑兩房戶今年新低價。據了解，原業主2003年以446萬元買入，一直出租，見樓市回落，決定沽貨止賺離場，持貨15年，帳面獲利139萬元或31%。

將軍澳日出康城峻瀅II 則錄額印鬆綁貨易手。香港置業助理分區董事陳銘銳表示，該單位為峻瀅II 1座中層B室，2房間隔，實用面積約511方呎，原業主今年6月起放售，當時叫價約788萬元，近日獲首置客洽詢，雙方議價後以654.8萬元成交，成交價較原叫價低133.2萬元或17%，實呎12,814元。原業主2015年6月以593.8萬元購入，是次轉手帳面獲利61萬元或逾10%。