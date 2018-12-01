官方樓指跌足一季累挫近4% 10月急跌2.4% 3年最大單月跌幅

明報記者 林可為、張允亭

差估署數據顯示，私樓售價指數由2016年4月至今年7月連續28個月上升、累升約45%；當中2016年11月至今年7月更連續21個月破頂，到今年8月始「斷纜」調頭回落。若以今年7月錄得的高峰位394.8點，相對去年12月352.7點，累積升幅逾11%，雖然8至10月呈現3連跌，但此消彼長下，相對去年底仍然累升7.8%。

細單位10月跌2.5%最多

按單位類別計，10月全線售價指數按月挫1.8%至2.5%不等，當中A型單位（實用430方呎或以下），10月報420.4點，按月跌2.5%，跌幅稍高於大市；至於實用1722方呎以上豪宅單位，上月報323.2點，按月跌1.8%，跌幅相對最細。

另10月私樓租金指數報197.1點，屬連升9個月兼破頂，惟按月升幅由9月0.15%，略收窄至0.1%；總結今年首10個月，租金指數累升5.3%。

學者料租金快將下調

中大市場學系教授冼日明認為，樓市下滑情况短期不會逆轉，因市况受環球經濟不明朗因素打擊，其中中美貿易戰膠着，內地經濟增長放緩，均拖累樓市交投，買家亦由觀望轉悲觀；然而，冼認為樓價不會大跌，令香港經濟步向崩潰。

至於租務方面，冼日明認為，租金會因應樓價走勢而下調，預計樓價調整後，有部分業主轉賣為租，令租務盤源增加，拉低租金水平。

CCL追平3年前九連跌最長紀錄

另相對反映樓價最新走勢的中原城市領先指數CCL，八大指數齊跌3周，是自2008年11月金融海嘯後再現，其中CCL報177.39點，按周跌1%，連跌9周即約兩個月共4.94%，追平2015年11月至2016年1月連跌9周的近年最長紀錄；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報179.34點，按周跌1.01%，同樣連跌9周。

八大指數齊跌 海嘯後再現

事實上，跌勢蔓延到市區，其中九龍CCL Mass報176.19點，按周跌1.22%；港島CCL Mass報182.10點，按周跌0.27%。另新界東CCL Mass報189.92點，按周跌0.28%，連跌13周即約3個多月共9.05%，創該區最長連跌紀錄；新界西CCL Mass報162.68點，按周跌2.07%。

此外，CCL（大型單位）報176.73點，按周跌0.73%；而CCL（中小型單位）最新報177.52點，按周跌1.05%，連跌13周共6.17%，創該指數最長連跌紀錄。