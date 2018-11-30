袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈

答：過去10年，東盟發展迅速，成為一個經濟實力強勁的地區。根據東盟秘書處的數據，2017年區內生產總值（GDP）合計達2.76萬億美元，是世界第六大經濟體。據估計，東盟今後每年可增長約5%，到2030年將成為第四大經濟體。

東盟總人口達6.42億，在全球排第三名，僅在中國和印度之後。區內城市化步伐迅速，中產階層不斷壯大，高技術勞工日益增多，外國投資持續流入，加上基建逐漸完善，對釋放區內巨大的經濟潛力極為重要。

東盟十國中，泰國、馬來西亞和印尼的中產階層快速壯大，購買力強大，已引起不少香港出口商和零售商注意。隨着經濟日漸富裕，消費能力也不斷提高，人們對時尚生活產品的消費支出與日俱增。根據歐睿國際（Euromonitor International）的數據，2017年泰國、馬來西亞和印尼的手表零售總額達15億美元，預料到2022年達22億美元，年均增長8%。特別是千禧世代，他們日漸喜歡獨家產品，傾向購買中至高檔手表。

簡約設計手表成趨勢

泰國、馬來西亞和印尼的手表市場大有可為，不斷吸引知名品牌及新興品牌進入，為消費者提供更多選擇，卻令市場競爭加劇。如何開拓這個競爭激烈的手表市場，並持續取得成功，仍然是眾多手表製造商和出口商面對的挑戰。

問：東盟消費者一般追求怎樣的手表風格？

答：過去幾年，輕奢手表品牌興起，其中包括瑞典品牌丹尼爾．惠靈頓（Daniel Wellington，簡稱DW）。該品牌建立了定價約150至300美元的經典簡約手表系列。DW通過與Instagram的網絡紅人合作，接觸數以百萬計的顧客，在全球成績斐然。此外，Linje等極簡主義手表品牌也相繼興起，可見簡約已成為手表市場的一大趨勢。

以手表作飾物 表芯較次要

許多奢侈手表品牌仍然專注於複雜性和準確度，其他手表品牌如MVMT則重視美感。今天，照片分享應用程式Instagram大行其道，令消費者紛紛購置許多手表以配合不同的裝扮。時尚手表講究創新和風格，外觀往往比表芯更加重要。

有些品牌在工藝、設計和功能上可與奢侈手表品牌媲美，但價格相宜得多。這些輕奢手表使用優質配件，如瑞士機芯、藍寶石水晶玻璃表面和植物鞣革表帶，但在生產成本較低的國家組裝，定價200至1000美元不等。

問：至於銷售渠道方面，網上渠道在東盟市場普及嗎？

答：如今，網上授權經銷商已成為重要的分銷渠道。業界須適應這營商方式上的轉變。馬來西亞、泰國等國家在實體基建方面的限制較少，較能從發展電子商貿獲益。印尼的中產及年輕消費市場龐大，且迅速擴張，長遠而言電子商貿潛力甚大。

第三方交易平台毋須上架費

現時許多手表品牌已開始通過自家網站、第三方交易平台和當地電子零售商如Central Online和MAP等銷售貨品。一般而言，在第三方交易平台上的商戶不用繳交上架費，只須按交易支付佣金。Lazada和Shopee均向商戶提供跨境物流計劃，且支援多種支付方式。

欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：https://bit.ly/2S7J3Dn

香港貿發局亞洲及新興市場研究團隊經濟師

[袁淑妍 貿發攻略]