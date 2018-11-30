世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂

翻查資料，該廈1座高層1至2室、6室及8室，於今年10月底以3.88億元沽出，以面積7775方呎計，呎價49,904元，當時創該廈呎價新高，而上述成交呎價較舊紀錄高10.8%。雖然成交呎價創該廈新紀錄，但仍未能打破同區最高紀錄，目前成交呎價最高的金鐘甲廈為今年4月遠東金融中心33樓全層以6.6億元易手，面積1.08萬方呎，呎價61,111元，亦為全港甲廈呎價次高成交。

資料顯示，世茂房地產今年先後沽出持有多年的寫字樓，如今年2月以「賣殼」形式售出灣仔會展廣場辦公大廈43樓一批單位，面積約1萬方呎，成交價約5.511億元，折合呎價5.5萬元。

有線電視大樓35樓1.65億易手

此外，市場消息稱，荃灣有線電視大樓35樓全層，面積37,172呎，連2個車位及租約，新近以1.65億元易手，折合呎價4438元。市場傳出新買家為物業投資公司正八創辦人廖偉麟或有關人士，惟至截稿前，本報未能聯絡廖偉麟求證消息。