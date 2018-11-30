菁雋首日收12票 未足額認購

代理指一組大手客入6票

與此同時，市場有全新豪宅準備登場。過去一個月主力銷售元朗朗城滙的華懋，同系西貢碧沙路洋房玥廬上載銷售安排，下周一（12月3日）起推出6幢洋房招標、即日截標。華懋銷售部總監吳崇武表示，玥廬首推6幢洋房包括1、2、3、5、8及9號屋，實用面積3275至3987方呎，而開放予傳媒參觀的11號屋（實用面積3987方呎），吳表示會善價而沽。他續稱，玥廬意向價將參考同系清水灣銀海峯和銀景峯，預計呎價有機會高見6萬元。

玥廬下周一推6幢洋房招標

雖然交投淡靜，但豪宅不乏承接力。新地（0016）山頂TWELVE PEAKS最新透過招標以4.58億元售出9號屋，實用面積3657方呎、連1962方呎花園，實呎12.5萬元；上述9號屋之前曾公布價單，定價3.99億元，即現成交價較價單定價高15%。項目2014年推出至今累售10幢洋房、套現逾50億元，尚餘兩幢洋房待售。

近期連番劈價的麗展（0488），旗下太子逸新一伙特色戶，早前減價13%後於昨日售出；為28樓A室，實用面積312方呎、另220方呎天台，成交價691.1萬元，實呎2.21萬元，成交價創項目新高，同時標誌全盤138伙自去年7月推出以來全數清袋。

逸新特色戶減價後破頂價易手

另上月開售至今累沽81伙、套現4億元的九建（0034）油塘海傲灣，集團市務及銷售部總經理楊聰永表示，不少居屋向隅客料將回流私樓，海傲灣即日至12月底，每日與此類睇樓客玩問答遊戲，每人可獲最高價值500元購物禮券，總值約20萬元。