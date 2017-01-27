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GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬

【明報專訊】二手樓價回落，部分半新盤額印貨以低價成交，其中新地（0016）兩年前推售的元朗GRAND YOHO，一個2房單位以698.8萬元售出，即使額印稅由新買家支付，但成交價仍較兩年多前的購入價低約11.2萬元。

中原地產市務經理吳景輝表示，上述單位為GRAND YOHO 1座低層H室，實用面積499方呎，2房間隔，原叫價850萬元，由業主負責額印稅，至近日以698.8萬元易手，實呎14,004元，但額印稅由買方負責，涉及約69.88萬元。吳續稱，原業主於2016年10月以710萬元一手購入，見樓市掉頭回落，憂慮後市，故持貨只有兩年，急於出貨。雖然今次售出單位的額印稅由買家支付，但單計帳面，最新成交價仍較兩年前低11.2萬元或1.6%。

世宙額印貨593萬易手 兩年升值不足一成

至於同區另一個半新盤世宙，中原分區營業經理王勤學表示，屋苑3座高層C室，實用面積429方呎，2房間隔，叫價610萬元，經議價後以592.8萬元易手，實呎13,818元。原業主於2016年7月以549萬元買入，持貨僅兩年多，帳面獲利43.8萬元或8%，額印稅由買家負責。

此外，市場消息稱，土瓜灣翔龍灣6座低層B室，實用面積385方呎，兩房間隔，原叫價660萬元，其後曾減價至630萬元，最終減至600萬元沽出，實呎15,584元，為屋苑今年新低成交價。事實上，屋苑一個面積、景觀相同的5座低層G室，9月份以830萬元成交，實呎21,558元，現成交價較兩個月前低約28%。原業主在2010年以298萬元購入，持貨8年，帳面獲利302萬元，賺幅超過1倍。

新一期居屋向隅客630萬購彩明苑

另一方面，新一期居屋昨日攪珠，美聯物業營業經理林志堅表示，有買家在抽籤前已先物色二手居屋，實行「買保險」，知道抽得較後籌號後，即日入市，以630萬元（未補地價）購入將軍澳彩明苑F座彩柏閣中層05室，實用面積650方呎，實呎9692元，原業主於2001年以134.99萬元購入，帳面獲利495萬元或逾3.6倍。

相關字詞﹕樓市冷鋒 樓市回調 翔龍灣 世宙 grand yoho 蝕讓成交

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