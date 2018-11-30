經濟

香港地產

下一篇 上一篇

十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平

【明報專訊】樓市大吹冷風，大型屋苑二手樓價持續回落，但暫未令交投大幅反彈。本報統計11月份十大屋苑中，有7個屋苑的平均呎價已重返去年底水平，雖然成交量較10月份回升約38%，但連續3個月不足百宗，當中有7個屋苑更只錄得單位數字成交量。不過有分析員認為，隨着新一批居屋昨日抽籤後，料部分購買力將回歸私宅市場，主打細單位的大型屋苑或將受惠。

明報記者 林尚民

本報綜合各大代理資訊，統計十大屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鰂魚涌太古城、藍田麗港城、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨、東涌映灣園、沙田第一城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、鴨脷洲海怡半島，合共錄得94宗買賣，當中有5個屋苑成交量錄得升幅、兩個無升跌、3個錄得跌幅。

部分成交價較年中高峰低逾兩成

全線屋苑平均呎價均錄得下跌。十大屋苑中，有7個屋苑呎價已重返去年底水平，個別成交呎價較今年中高峰價大跌兩成至三成不等（見表）。其中指標屋苑太古城，本月錄得12宗買賣，雖然成交量較10月的7宗大增71%，但平均呎價按月下跌近13%，平均實呎約1.84萬元，與去年12月約1.83萬元相若，並較5月份高位2.25萬元低18%。

「上車樂園」嘉湖山莊本月錄得約36宗成交，平均實呎失守1萬元，跌至約9464元，為今年1月以來首見，按月跌約9%，當中部分買家為趕於居屋向隅客重返私人市場前入市，在昨日居屋抽籤後，屋苑便連環錄得兩宗成交。

海怡全月僅錄1宗成交

事實上，雖然樓價有所回落，但對成交量刺激不大，例如鴨脷洲海怡半島，11月直至昨日才「破蛋」，錄得本月首宗成交，單位為實用面積581方呎的22座低層C室兩房戶，成交價880萬元，實呎15,146元，重返本年初水平，原業主於2001年以240萬元購入，持貨17年，帳面獲利640萬元或2.7倍。

資深分析員林一鳴認為，雖然多個大型屋苑樓價已重回去年底水平，但由於美國加息步伐或受到中美貿易戰影響而有所放慢，加上過去數月本港新樓動工量低，估計2019至2020年新樓供應將會回落，在這兩大因素下，樓價難有大跌空間，並預期在農曆年後，樓價會轉趨穩定，但始終樓價「水位」仍高，估計暫時只會橫行發展。

分析員：居屋攪珠後或利上車屋苑

他又稱，新一批居屋昨日攪珠，以27萬個申請人士中有一兩成重投私人市場，已有數萬個購買力，故相信部分中細價樓短期內交投量將會回升，主要集中在400萬或600萬元以下可承做高成數按揭的物業，而十大傳統屋苑中，相信以嘉湖山莊及沙田第一城最能受惠。

相關字詞﹕中美貿易戰 加息 十大屋苑 樓市回調 樓市冷鋒

上 / 下一篇新聞

金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
人幣支付全球佔比跌至第六
人幣支付全球佔比跌至第六
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
大行齊唱好：國泰可撈底
大行齊唱好：國泰可撈底
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
有線獲港鐵車廂電視合約
有線獲港鐵車廂電視合約
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
動畫發行商羚邦申主板上市
動畫發行商羚邦申主板上市
海航傳再賣產 涉資逾3000億
海航傳再賣產 涉資逾3000億
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
世華半年純利4710萬升5.5%
世華半年純利4710萬升5.5%
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
健合遲發盈警 證監展研訊
健合遲發盈警 證監展研訊
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
張宗永：記清華的一堂課
張宗永：記清華的一堂課
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
「謎網」系列公司又改名
「謎網」系列公司又改名
嘉士利唔做餅仔做財仔
嘉士利唔做餅仔做財仔
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
主動式降噪技術 融入家電汽車
主動式降噪技術 融入家電汽車
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
菁雋首日收12票 未足額認購
菁雋首日收12票 未足額認購
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈