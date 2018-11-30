十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平

明報記者 林尚民

本報綜合各大代理資訊，統計十大屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鰂魚涌太古城、藍田麗港城、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨、東涌映灣園、沙田第一城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、鴨脷洲海怡半島，合共錄得94宗買賣，當中有5個屋苑成交量錄得升幅、兩個無升跌、3個錄得跌幅。

部分成交價較年中高峰低逾兩成

全線屋苑平均呎價均錄得下跌。十大屋苑中，有7個屋苑呎價已重返去年底水平，個別成交呎價較今年中高峰價大跌兩成至三成不等（見表）。其中指標屋苑太古城，本月錄得12宗買賣，雖然成交量較10月的7宗大增71%，但平均呎價按月下跌近13%，平均實呎約1.84萬元，與去年12月約1.83萬元相若，並較5月份高位2.25萬元低18%。

「上車樂園」嘉湖山莊本月錄得約36宗成交，平均實呎失守1萬元，跌至約9464元，為今年1月以來首見，按月跌約9%，當中部分買家為趕於居屋向隅客重返私人市場前入市，在昨日居屋抽籤後，屋苑便連環錄得兩宗成交。

海怡全月僅錄1宗成交

事實上，雖然樓價有所回落，但對成交量刺激不大，例如鴨脷洲海怡半島，11月直至昨日才「破蛋」，錄得本月首宗成交，單位為實用面積581方呎的22座低層C室兩房戶，成交價880萬元，實呎15,146元，重返本年初水平，原業主於2001年以240萬元購入，持貨17年，帳面獲利640萬元或2.7倍。

資深分析員林一鳴認為，雖然多個大型屋苑樓價已重回去年底水平，但由於美國加息步伐或受到中美貿易戰影響而有所放慢，加上過去數月本港新樓動工量低，估計2019至2020年新樓供應將會回落，在這兩大因素下，樓價難有大跌空間，並預期在農曆年後，樓價會轉趨穩定，但始終樓價「水位」仍高，估計暫時只會橫行發展。

分析員：居屋攪珠後或利上車屋苑

他又稱，新一批居屋昨日攪珠，以27萬個申請人士中有一兩成重投私人市場，已有數萬個購買力，故相信部分中細價樓短期內交投量將會回升，主要集中在400萬或600萬元以下可承做高成數按揭的物業，而十大傳統屋苑中，相信以嘉湖山莊及沙田第一城最能受惠。