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湯文亮：息口快見頂 12月或不加息

【明報專訊】我在個多月前，即美國總統特朗普表示對聯儲局主席鮑威爾表示不滿之後，已經撰文認為美國聯儲局在12月不會加息，明年也不會加息，甚至開始減息。當時我被人笑到面黃，不少專家搬出一大堆理論，認為聯儲局12月一定會加息。不過，他們慢慢地放軟聲氣，因為專家們睇到12月加息的機會率只不過是70幾個巴仙，與過往接近100%相差很遠。

特朗普出聲 鮑威爾不得不放鴿

前晚，當我睇歐聯賽事時，新聞報道鮑威爾認為美息離中線只是一次之差，被認為是放鴿，道指立刻上升超過600點。不過，我認為美息不是離「中線」，而是離「終線」只是一次之差；簡單講一句，美國加息已經到達尾聲，但大家千祈唔好開心住，因為香港還未開始加息。

如果聯儲局12月不加息，雖然會令很多專家大跌眼鏡，但他們是不會認低威，只會話我符碌。其實，我也同意他們這樣說，專家們有沒有想到，特朗普不是借其他人，而是自己出到聲，鮑威爾一定要識做。特朗普不同奧巴馬，如果是奧巴馬出聲的話，鮑威爾不但會反駁，而且一定會加息，因為唔加息就會很無面。

美國不加 不代表香港不加

大家可能不察覺，特朗普今次是爆冷做了總統，原本應該由希拉里做，如果由希拉里做的話，老早就停止加息，因為利息不斷上升，最大受害者仍然是美國，但不能夠預先公布。不過，特朗普做了總統，雖然撇除了「白髮魔女」耶倫，委任鮑威爾做聯儲局主席，誰知道老鮑跟官唔知官姓侵，竟然跟着耶倫步伐不斷加息，現在當然是覺今是而昨非，於是急急煞車放鴿。只是，大家要明白，美國不加不代表香港不加。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

相關字詞﹕耶倫 奧巴馬 特朗普 加息 聯儲局主席鮑威爾

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