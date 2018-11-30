譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？

先討論一下美國聯儲局。主席鮑威爾周三在紐約的演講，一如所料，口風跟隨早前副主席克拉里達（Richard Clarida）的論調，轉為較鴿派，評論現今美國息率"just below（僅低於）"中性利率區域，更沒有"preset policy path（既定政策路線）"，大部分資產類別估計不算“excessive（過高）"。美股馬上強力反彈，道指急升600點，但昨天港股及A股又有所回落。鮑威爾是否暗示可在短期內停止加息呢？到底是再加1、2、3或4次？抑或更多？還是0次？

大家首先留意到的是鮑威爾的態度，在短短一個多月內，似乎出現明顯變化。10月初，他好像小孩一樣，奇怪地多次表達對美國經濟強烈樂觀，完全未提到對中美貿易戰，以及對全球經濟放緩的任何擔憂。當時他對利率的評論是"far below（遠低於）"中性利率（R*），更警告聯儲局可提升利率高於R*。

無人知道R*準確水平 鮑威爾言論似是而非

R*的定義是一個既不催谷經濟過急增長，帶來過高通脹，也不過度拖慢經濟，帶來衰退風險的中性利率。關鍵之謎是無人知道R*的準確水平，亦是動態的。從前R*可能高達4厘或更高，但近年隨着GDP增長和通脹的結構性下跌，R*應該也跌了不少。聯儲局不知亦不說，大部分人只能猜出一個模糊區域，聯邦基金利率為2.5至3.5厘，中間水平為3厘。現在聯邦基金利率是2厘至2.25厘，算"just below"還是"far below" R*呢？如R*的下限真的是2.5厘，再加息一次就到，當然是"just below"，但如用中位數3厘，那麼就勉強可算"far below"吧，最少要再加3次才到。再加上就算到了R*，是否仍要小心聯儲局繼續加上去，超過3.5厘才停止？

從10月初至今，美國經濟數據確有所放緩，油價更暴跌至一度失守每桶50美元（沙特面臨極大財政壓力，望能逼換王儲），但聯儲局一向認為油價變化只對通脹有短期影響，美國GDP仍有3.5%，明年或真的將減速至2%左右，但這點在10月也是知道的。變化應未足以導致鮑威爾急速改變觀點。那麼改變的「真正」原因是甚麼呢？

特朗普企圖干預儲局 鮑威爾或試圖報復

鮑威爾雖不是一名經濟學家，但也不是個蠢人，我一早已指出過10月初他表露的興奮是unjustified（不合理）的。我懷疑真正的原因是報復總統特朗普對他的多番批評，未必是完全故意，或者言論受到下意識憎恨特朗普的影響？

特朗普誇張地指摘聯儲局是對美國經濟的最大威脅，遠比中國大，推薦鮑威爾的梅努欽都受到連累。更嚴重的是特朗普公開企圖干預聯儲局政策，破壞聯儲局的獨立性。10月正值中期選舉前的關鍵時刻，雖然當時民主黨已在所有民調領先，但經2016年一役，無人敢掉以輕心，仍然加倍努力。我當時也多次指出如美股回吐，對民主黨有莫大幫助，而拉低股市的最有效方法就是推高利率，最重要的不是短期的聯邦基金利率，而是長期美債息口。經鮑威爾多番的興奮發言後，美國10年債息終衝破3厘，曾急速升穿3.2厘，美股應聲倒地，曾一度跌超過10%，進入技術性調整（correction）。

這次調整未必改變了中期選舉的結果，民主黨本來都應可以重奪眾議院，但對贏出的程度肯定有幫助。最後結果民主黨增加了近40席，更重要的是得票比共和黨多出歷史性的800萬票，即8%選票。勝利的幅度或甚至足以令到特朗普在2020年大選前知難而退，選擇提早辭職，換取特赦。這個可能性上周已充分討論過。

推高利率拉低股市 有利民主黨大勝

如果這個「陰謀論」成立的話，鮑威爾可算已完全成功，所以就毋須再繼續扮演大鷹派角色，可以回歸到較理性的中性立場。我認為鮑威爾跟所有人一樣，真的不知道甚麼時候才應該停止加息。請留意幾個徵狀，美國10年債息雖有所回落但仍徘徊在3厘附近，美元指數DXY亦維持在97附近的較高水平。部分原因是歐洲方面問題，英國面對「無協議脫歐」（No-deal Brexit）的風險加大，意大利政府跟歐盟的財政預算案爭拗亦未有結果，更導致左翼五星運動跟右翼聯盟黨的聯合政府出現裂痕。在G20峰會前人民幣力撐不跌穿兌美元7算，值得嘉許，但1和2年中國國債利率（2.48厘和2.7厘）已罕有地、令人不安地低於同年期美債（2.6厘和2.79厘），貶值壓力仍然存在。

市場對加息的預期有很大分歧。鮑威爾最新演講前，聯邦基金利率期貨顯示預期12月加息概率80%，明年中位數（median）預期加一次多一點，演講後分別也不太大。上次9月聯儲局內部指引，點陣圖（Dot Plot）顯示預期明年加3次，但現在很多人預期12月聯儲局會議後，點陣圖指引將減至兩次甚至只一次。最要緊是看節奏會否減慢，未必再每季一次，最關鍵是3月，如不加，新興巿場將有極大反應。

大摩看淡美國 改看好新興市場

美國大行的預期也有頗大出入，今年測市最準的大摩預測明年只加2次，但高盛和摩根大通則仍堅持將加4次。大摩已開始看淡美國經濟前景，改為較看好新興巿場，但請留意尚未正式upgrade中國，只低調稍為提高明年底恒指目標至28,500點。高盛等亦明白美國經濟將放緩，但似乎認為鮑威爾企圖拿走過去的Fed put，不會輕易出手救市，主力仍集中在下次經濟衰退前盡量為聯儲局上多些子彈。

我個人認為base case是明年加兩次，但另一變數是美國政治。若明年民主黨重掌眾議院後，不顧一切馬上開工，多方面調查特朗普，甚至正式彈劾，引起市場大幅波動，所有政策停頓，屆時聯儲局或需更加放慢加息步代，甚至暫停。

關稅政策開始影響經濟 美轉戰高科技出口

大家要記得除加息外，聯儲局亦仍在QT（縮表），已到耶倫定下來的最高速度，每月縮表500億美元，但耶倫故意沒有定下甚麼時侯停止（可參考我去年3月的文章）。聯儲局報表最高時規模近4.5萬億美元，現已減至4.1萬億美元。2008年金融海嘯前的規模只8000億美元，但聯儲局應無需縮回此水平，美國GDP增大了不少，銀行資本率也提升了，所以估計將保持報表規模在3.5萬億至3.7萬億美元之間。如果是3.7萬億，那麼明年八九月就將停止QT，3.5萬億就明年底才完成。如九月停，估計QT的貨幣收緊效應約等如額外加息40點子。

G20的中美峰會又應該怎樣看呢？真正答案是無人知曉，包括兩位主角。早前美方確有些少在貿易戰上的軟化迹象，亦似乎「聰明」地在變陣，由主打關稅改為高科技出口控制。明顯關稅政策已開始導致對美國經濟和股市的一些反效果，通用汽車（GM）突然宣布關閉在美國中西部的4間工廠，加拿大關一間，海外另關兩間，準備裁員1.4萬人。原因有多個，包括汽車巿場轉差，為轉型發展電動車作預備，以及鋼鐵和鋁等關稅的影響。特朗普當然龍顏大怒，馬上威脅如GM不重開俄亥俄州的工廠，將取消所有電動車的補貼。GM裁員彷彿打了特朗普嘴巴，他本來說關稅有助帶回製造業工作崗位，但事實並非那麼簡單。

市場不求撤 只求不再加關稅

峰會前特朗普仍然恐嚇必定把針對2000億美元中國進口貨的關稅稅率，由現時的10%加至25%，亦或把剩餘的2000多億美元都打105至25%關稅。但市場似乎不相信，連本來擔心備受最後2000多億美元關稅所牽連的蘋果，股價都暫能止跌回升。市場的關注重點很簡單，就是美國會否暫停對原來2000億美元中國貨的關稅加至25%。不苛求，不奢望撤銷任何關稅，只要停火，不再加就已可算成功了。其他所有細節就慢慢談吧。

鮑威爾口風轉鴿，美股反彈，亦可能對極短視的特朗普的談判態度有所影響，會否變回較強硬？另一邊，11月港股反彈，A股也稍為回穩，中方看到美國似乎軟化，會否反而採取較強硬立場？另外，內部經濟刺激政策不幸已有放緩迹象，最重要的減稅本已成共識，但近日仍未見新的行動，似乎等待G20峰會的結果。

我建議中國千萬不可因對中美談判的任何幻想，而放慢更重要和更逼切的內部經濟轉型和改革政策。必須繼續盡快大幅度減稅、減費和減社保，值此刺激低迷的消費，從上至Tiffany和六福的業績，下至統一和康師傅，都顯示消費急速下滑。減稅實在是刻不容緩，說實話已有點"too late（太遲）"，但希望落實時不會是"too little（太少）"。其他改革如中國式「縮表」，應加速考慮賣出一些非核心國有資產，有助減債，提升經濟效率，還富於民等多種好處。

中國需盡快減稅以刺激消費

Michael Pillsbury，特朗普口中的最佳中國專家，《The Hundred Year Marathon》的作者，剛否認中美在展開「冷戰」，更認為中美關係正在改善。我當然希望這是事實，也期盼峰會有正面的結果。但中美都是非常龐大的國家，永遠最重要的都昰內部經濟，遠比貿易更重要。借用和修改已去世的前美國眾議院議長Tip O'Neill的名句："All politics is local"（所有政治都是本地的），其實最重要的經濟也是本地的。

（中環資產持有摩根大通的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]