經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

下一篇 上一篇

譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？

【明報專訊】擾攘着全球市場的最重要兩件事當然是美國聯儲局的政策方向，和中美「冷經濟戰」的最新發展，尤其周末在阿根廷舉行的G20峰會。

先討論一下美國聯儲局。主席鮑威爾周三在紐約的演講，一如所料，口風跟隨早前副主席克拉里達（Richard Clarida）的論調，轉為較鴿派，評論現今美國息率"just below（僅低於）"中性利率區域，更沒有"preset policy path（既定政策路線）"，大部分資產類別估計不算“excessive（過高）"。美股馬上強力反彈，道指急升600點，但昨天港股及A股又有所回落。鮑威爾是否暗示可在短期內停止加息呢？到底是再加1、2、3或4次？抑或更多？還是0次？

大家首先留意到的是鮑威爾的態度，在短短一個多月內，似乎出現明顯變化。10月初，他好像小孩一樣，奇怪地多次表達對美國經濟強烈樂觀，完全未提到對中美貿易戰，以及對全球經濟放緩的任何擔憂。當時他對利率的評論是"far below（遠低於）"中性利率（R*），更警告聯儲局可提升利率高於R*。

無人知道R*準確水平 鮑威爾言論似是而非

R*的定義是一個既不催谷經濟過急增長，帶來過高通脹，也不過度拖慢經濟，帶來衰退風險的中性利率。關鍵之謎是無人知道R*的準確水平，亦是動態的。從前R*可能高達4厘或更高，但近年隨着GDP增長和通脹的結構性下跌，R*應該也跌了不少。聯儲局不知亦不說，大部分人只能猜出一個模糊區域，聯邦基金利率為2.5至3.5厘，中間水平為3厘。現在聯邦基金利率是2厘至2.25厘，算"just below"還是"far below" R*呢？如R*的下限真的是2.5厘，再加息一次就到，當然是"just below"，但如用中位數3厘，那麼就勉強可算"far below"吧，最少要再加3次才到。再加上就算到了R*，是否仍要小心聯儲局繼續加上去，超過3.5厘才停止？

從10月初至今，美國經濟數據確有所放緩，油價更暴跌至一度失守每桶50美元（沙特面臨極大財政壓力，望能逼換王儲），但聯儲局一向認為油價變化只對通脹有短期影響，美國GDP仍有3.5%，明年或真的將減速至2%左右，但這點在10月也是知道的。變化應未足以導致鮑威爾急速改變觀點。那麼改變的「真正」原因是甚麼呢？

特朗普企圖干預儲局 鮑威爾或試圖報復

鮑威爾雖不是一名經濟學家，但也不是個蠢人，我一早已指出過10月初他表露的興奮是unjustified（不合理）的。我懷疑真正的原因是報復總統特朗普對他的多番批評，未必是完全故意，或者言論受到下意識憎恨特朗普的影響？

特朗普誇張地指摘聯儲局是對美國經濟的最大威脅，遠比中國大，推薦鮑威爾的梅努欽都受到連累。更嚴重的是特朗普公開企圖干預聯儲局政策，破壞聯儲局的獨立性。10月正值中期選舉前的關鍵時刻，雖然當時民主黨已在所有民調領先，但經2016年一役，無人敢掉以輕心，仍然加倍努力。我當時也多次指出如美股回吐，對民主黨有莫大幫助，而拉低股市的最有效方法就是推高利率，最重要的不是短期的聯邦基金利率，而是長期美債息口。經鮑威爾多番的興奮發言後，美國10年債息終衝破3厘，曾急速升穿3.2厘，美股應聲倒地，曾一度跌超過10%，進入技術性調整（correction）。

這次調整未必改變了中期選舉的結果，民主黨本來都應可以重奪眾議院，但對贏出的程度肯定有幫助。最後結果民主黨增加了近40席，更重要的是得票比共和黨多出歷史性的800萬票，即8%選票。勝利的幅度或甚至足以令到特朗普在2020年大選前知難而退，選擇提早辭職，換取特赦。這個可能性上周已充分討論過。

推高利率拉低股市 有利民主黨大勝

如果這個「陰謀論」成立的話，鮑威爾可算已完全成功，所以就毋須再繼續扮演大鷹派角色，可以回歸到較理性的中性立場。我認為鮑威爾跟所有人一樣，真的不知道甚麼時候才應該停止加息。請留意幾個徵狀，美國10年債息雖有所回落但仍徘徊在3厘附近，美元指數DXY亦維持在97附近的較高水平。部分原因是歐洲方面問題，英國面對「無協議脫歐」（No-deal Brexit）的風險加大，意大利政府跟歐盟的財政預算案爭拗亦未有結果，更導致左翼五星運動跟右翼聯盟黨的聯合政府出現裂痕。在G20峰會前人民幣力撐不跌穿兌美元7算，值得嘉許，但1和2年中國國債利率（2.48厘和2.7厘）已罕有地、令人不安地低於同年期美債（2.6厘和2.79厘），貶值壓力仍然存在。

市場對加息的預期有很大分歧。鮑威爾最新演講前，聯邦基金利率期貨顯示預期12月加息概率80%，明年中位數（median）預期加一次多一點，演講後分別也不太大。上次9月聯儲局內部指引，點陣圖（Dot Plot）顯示預期明年加3次，但現在很多人預期12月聯儲局會議後，點陣圖指引將減至兩次甚至只一次。最要緊是看節奏會否減慢，未必再每季一次，最關鍵是3月，如不加，新興巿場將有極大反應。

大摩看淡美國 改看好新興市場

美國大行的預期也有頗大出入，今年測市最準的大摩預測明年只加2次，但高盛和摩根大通則仍堅持將加4次。大摩已開始看淡美國經濟前景，改為較看好新興巿場，但請留意尚未正式upgrade中國，只低調稍為提高明年底恒指目標至28,500點。高盛等亦明白美國經濟將放緩，但似乎認為鮑威爾企圖拿走過去的Fed put，不會輕易出手救市，主力仍集中在下次經濟衰退前盡量為聯儲局上多些子彈。

我個人認為base case是明年加兩次，但另一變數是美國政治。若明年民主黨重掌眾議院後，不顧一切馬上開工，多方面調查特朗普，甚至正式彈劾，引起市場大幅波動，所有政策停頓，屆時聯儲局或需更加放慢加息步代，甚至暫停。

關稅政策開始影響經濟 美轉戰高科技出口

大家要記得除加息外，聯儲局亦仍在QT（縮表），已到耶倫定下來的最高速度，每月縮表500億美元，但耶倫故意沒有定下甚麼時侯停止（可參考我去年3月的文章）。聯儲局報表最高時規模近4.5萬億美元，現已減至4.1萬億美元。2008年金融海嘯前的規模只8000億美元，但聯儲局應無需縮回此水平，美國GDP增大了不少，銀行資本率也提升了，所以估計將保持報表規模在3.5萬億至3.7萬億美元之間。如果是3.7萬億，那麼明年八九月就將停止QT，3.5萬億就明年底才完成。如九月停，估計QT的貨幣收緊效應約等如額外加息40點子。

G20的中美峰會又應該怎樣看呢？真正答案是無人知曉，包括兩位主角。早前美方確有些少在貿易戰上的軟化迹象，亦似乎「聰明」地在變陣，由主打關稅改為高科技出口控制。明顯關稅政策已開始導致對美國經濟和股市的一些反效果，通用汽車（GM）突然宣布關閉在美國中西部的4間工廠，加拿大關一間，海外另關兩間，準備裁員1.4萬人。原因有多個，包括汽車巿場轉差，為轉型發展電動車作預備，以及鋼鐵和鋁等關稅的影響。特朗普當然龍顏大怒，馬上威脅如GM不重開俄亥俄州的工廠，將取消所有電動車的補貼。GM裁員彷彿打了特朗普嘴巴，他本來說關稅有助帶回製造業工作崗位，但事實並非那麼簡單。

市場不求撤 只求不再加關稅

峰會前特朗普仍然恐嚇必定把針對2000億美元中國進口貨的關稅稅率，由現時的10%加至25%，亦或把剩餘的2000多億美元都打105至25%關稅。但市場似乎不相信，連本來擔心備受最後2000多億美元關稅所牽連的蘋果，股價都暫能止跌回升。市場的關注重點很簡單，就是美國會否暫停對原來2000億美元中國貨的關稅加至25%。不苛求，不奢望撤銷任何關稅，只要停火，不再加就已可算成功了。其他所有細節就慢慢談吧。

鮑威爾口風轉鴿，美股反彈，亦可能對極短視的特朗普的談判態度有所影響，會否變回較強硬？另一邊，11月港股反彈，A股也稍為回穩，中方看到美國似乎軟化，會否反而採取較強硬立場？另外，內部經濟刺激政策不幸已有放緩迹象，最重要的減稅本已成共識，但近日仍未見新的行動，似乎等待G20峰會的結果。

我建議中國千萬不可因對中美談判的任何幻想，而放慢更重要和更逼切的內部經濟轉型和改革政策。必須繼續盡快大幅度減稅、減費和減社保，值此刺激低迷的消費，從上至Tiffany和六福的業績，下至統一和康師傅，都顯示消費急速下滑。減稅實在是刻不容緩，說實話已有點"too late（太遲）"，但希望落實時不會是"too little（太少）"。其他改革如中國式「縮表」，應加速考慮賣出一些非核心國有資產，有助減債，提升經濟效率，還富於民等多種好處。

中國需盡快減稅以刺激消費

Michael Pillsbury，特朗普口中的最佳中國專家，《The Hundred Year Marathon》的作者，剛否認中美在展開「冷戰」，更認為中美關係正在改善。我當然希望這是事實，也期盼峰會有正面的結果。但中美都是非常龐大的國家，永遠最重要的都昰內部經濟，遠比貿易更重要。借用和修改已去世的前美國眾議院議長Tip O'Neill的名句："All politics is local"（所有政治都是本地的），其實最重要的經濟也是本地的。

（中環資產持有摩根大通的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

上 / 下一篇新聞

金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
人幣支付全球佔比跌至第六
人幣支付全球佔比跌至第六
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
大行齊唱好：國泰可撈底
大行齊唱好：國泰可撈底
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
有線獲港鐵車廂電視合約
有線獲港鐵車廂電視合約
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
動畫發行商羚邦申主板上市
動畫發行商羚邦申主板上市
海航傳再賣產 涉資逾3000億
海航傳再賣產 涉資逾3000億
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
世華半年純利4710萬升5.5%
世華半年純利4710萬升5.5%
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
健合遲發盈警 證監展研訊
健合遲發盈警 證監展研訊
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
張宗永：記清華的一堂課
張宗永：記清華的一堂課
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
「謎網」系列公司又改名
「謎網」系列公司又改名
嘉士利唔做餅仔做財仔
嘉士利唔做餅仔做財仔
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
主動式降噪技術 融入家電汽車
主動式降噪技術 融入家電汽車
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
菁雋首日收12票 未足額認購
菁雋首日收12票 未足額認購
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈