Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出

飛機引擎噪音嚴重 激發研製

1989年，Bose率先推出第一款主動降噪耳機；隨後10餘年，Bose的相關耳機只是賣給軍隊和航空業，讓機師等使用，並未在一般民用市場推出。直至2000年，Bose首次在民用市場推出，產品系列稱為QuietComfort。Bose近幾年將技術應用到汽車音響系統，獲得通用汽車的Cadillac XTS系列、日產汽車的Fuga及Infiniti的M系列等採用。

近年應用到汽車音響

其實，有很多行業和場景可能適合使用主動式降噪技術，例如發電機、風力發電場、建築地盤、軍艦、潛艇等。亮點科技（香港）行政總裁侯林立表示，Silentium的技術也可應用於建築地盤，但每個地盤噪音和環境都有分別，需要派工程師實地考察和設計應用方式，相當花時間和成本，效益不太高。

Silentium或研用於建築機器

Silentium表示，負責研發工作的工程師全部在以色列，很難承接這類降噪工程的生意。相對來說，公司比較有興趣在建築機器內加入主動式降噪技術，因為廠商每生產一部機器，都可分享部分收入。

不過，若有合作伙伴的工程師懂得運用其主動式降噪技術，為地盤等設計降噪方案，Silentium也樂觀其成。例如，廣西柳州有醫院天台的空調散熱系統的噪音甚高，影響住院病人，在內地的一家合作公司就為該醫院設計了一個降噪方案。

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