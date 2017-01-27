劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結

恒指高開後最多升240點、高見26,923點掉頭向下，以近全日低位收市，收報26,451點，跌231點或0.87%；國指跌0.47%。大市成交升至902億元，為兩周多來最高，有資金率先獲利，但未有造成太大沽壓，市場承接力良好。

大市成交升至兩周最高

恒指低位看似營造頭肩底形態，日前升破26,500點頸線，呈現突破走勢，但昨天得而復失；不過，恒指更似正在運行上升楔形的收窄形態，目前波幅介乎25,700至26,990點，底部以每日50多點上移，頂部近30點上移，昨天逼近頂部出現回吐，向下於兩萬六心理關口及上升軌為重要支持，尤其上升軌，一旦跌穿將代表10月底至11月初以來的反彈浪結束。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率38比62，跌逾3%佔下跌股份一成；陽燭對陰燭為24比76，大市普遍下跌，但沒明顯沽壓。近5日大市隔日跌多升少，表現反覆。行業變化同樣不大，本報數據庫追蹤的30個行業，逾七成下跌，紡織及服飾跌1.65%表現已最差，行業有四成股份上升；其次公共事業、本地零售服務、食物飲品跌1.4%。上升行業中金屬及礦石、航空、家居用品升約1%表現最佳，惟各只有近半股份上升。

憧憬金價有支持 招金率先破頂

金屬及礦石偏好，美國明年加息預測降溫，加上全球經濟不明朗，金價有望獲得支持；招金（1818）產量持續增加，加上較高經營槓桿，股價率先創新高；落後的紫金（2899）於2.8至3元區間低位回升。上周提到的五礦資源（1208）做好，昨天一度逼近4元目標，惟高位回落，反映該水平阻力不輕。

紡織及服飾下跌主要受到利標（0787）急挫近兩成拖累，思捷（0330）、周大福（1929）跌3%、4%表現疲弱。思捷公布新一輪重組計劃，擬大幅裁員及關店，前景不明朗，股價下試低位；六福（0590）表示自今年10月下旬起港澳同店銷售下降，股價創新低，連帶周大福亦捱沽，本港零售市道轉差，股價沽壓沉重，不宜撈底。

互太低位大反彈 表現跑贏同業

行業中以李寧（2331）、互太（1382）、裕元（0551）逆市升約2%、3%保持偏好趨勢。互太於9月在低位大幅反彈，表現一枝獨秀，惟近兩個月與李寧、裕元呈現反覆向上走勢，上升動力不強，宜吸不宜追。

[劉思明 數據尋寶]