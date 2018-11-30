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張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛

【明報專訊】恒指昨跌231點，收報26,451點，成交金額901億元。美國聯儲局主席鮑威爾發表鴿派言論，市場預測加息周期快將完結，美股暴漲逾600點，亞洲股市向好但高開低走，中港股市更顯著下跌，始終港股已炒上多時，本月至今已急升逾6%冠絕全球，成功低位入市者都會趁利好消息出貨，也印證本欄昨日指破位後直升的概率很低，還是分段低吸為上策。鮑威爾是否急轉軚、加息周期是否快將結束，從市場反應來看答案是肯定的。但筆者認為只是市場情緒化的反映，現在投資者較為樂觀，倒不是好的入市時機，寧待習特會後再作定奪。

市場早已預期鮑威爾會放鴿，估不到是字眼上出現大變動，由10月初的「利率距離中性還有一段長路（long way）」，一下子變成「略低於（just below）」。市場將之視為加息周期快將完結，料12月加息後，2019年最多加息1次。有分析指鮑威爾10月初的言論震散市場，投資者擔心當局會大幅加息而拋售風險資產，於是今次轉軚來「補鑊」。但其實聯儲局從未經歷過全民就業而通脹升不起的情境，在這情况下，也無法計算中性利率的實際水平，利率決策只能基於經濟數據。字眼上的變動當然是鷹轉鴿，股市也隨之而暴漲，但最終還是數據主導。投資者轉趨樂觀，值博率反而下降了。

由板塊入手 本地地產房託料成大贏家

恒指由幾隻重磅股主導，在美股暴漲下進一步升破通道頂部，結果引發大舉獲利回吐。現在很難說應否低吸，始終習特會將於周末期間舉行，市場有一定程度的憧憬，但股市也反彈了相當多，投資者也不知應看好還是看淡。筆者覺得倒是從板塊入手較好。

現在確定的因素包括加息幅度有限，以及油價大勢向下。大贏家是本地地產股，龍頭股新地（0016）進一步上升至113元之上，公用房託股也穩步向好，領展（0823）除息後再站上75元之上。

航空股表現亦理想，三大內地航空股均逆市上升，東航（0670）及南航（1055）均升逾2%。原油庫存連續第十周增加，創一年來最高水位，即使鮑威爾放鴿導致美匯指數大跌，但油價還是持續向下，執筆時紐約期油失守50美元，連帶美國10年期債息也被拉低至3厘以下，為9月以來首次。油價跌勢已成，當市場預計美國加息周期快將完結，人民幣也極大機會守住7算，意味今年油價升、匯價跌的雙殺局面有望完結，2019年步入上升周期。

國泰脫燃油對冲問題 今年已見低位

有趣的是，已被市場遺忘了的國泰（0293）表現亦相當突出，昨日逆市升2.2%。雖然國泰業績對匯率的敏感程度低於內地航空股，但集團也有近50%收入為非美元。弱美元之下，轉化為收入和盈利均有正面作用。管理層在剛舉行的分析員會議上指客運收益率見改善，對聖誕節期間的預訂情况亦感到滿意。估值方面，2019年預測市盈率略高於12倍，市帳率為0.7倍，考慮到已擺脫燃油對冲問題，料不會再重返今年低位。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕南航 東航 國泰航空 鮑威爾放鴿 加息

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