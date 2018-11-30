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經濟
2018年11月30日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
人幣支付全球佔比跌至第六
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
大行齊唱好：國泰可撈底
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
有線獲港鐵車廂電視合約
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
動畫發行商羚邦申主板上市
海航傳再賣產 涉資逾3000億
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
世華半年純利4710萬升5.5%
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
健合遲發盈警 證監展研訊
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
張宗永：記清華的一堂課
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
「謎網」系列公司又改名
嘉士利唔做餅仔做財仔
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
主動式降噪技術 融入家電汽車
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
菁雋首日收12票 未足額認購
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈
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技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
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【明報專訊】新濠短線挑戰16.5元（圖）
六福下試區間支持（圖）
明報記者
[劉思明 技術取勝]
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金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
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