張宗永：記清華的一堂課

為碩士博士生講投行交易室生態

外國傳媒替金融海嘯起了一個簡稱：GFC（Global Financial Crisis）。坦白說，我們今天所面對的資產價值膨脹、利率長期偏低，統統是GFC的後遺症。我自己亦是在GFC後決定從銀行跑出來創業。GFC對整個行業及我個人的事業都影響深遠。當然，更早的一個十年是1997/1998年的亞洲金融風暴，它亦是我交易員生涯中一個很重要的里程，那陣子我在新加坡主管交易室，目睹泰銖貶值，當隔夜利息抽高到百位數時，真是有點海嘯的感覺。那些年，這班學生還在襁褓之中呢！

描述金融海嘯恐慌 學生毫無懼色

清華課堂上的尖子很多都是本科畢業後直接升讀碩士的，大部分是沒有什麼工作經驗的「90後」，對他們來說，GFC只是一個書本上看到的事件，更遑論亞洲貨幣風暴。我非常動容地解釋10年前的雷曼倒閉時、交易室裏面感覺到的錯愕和惶恐，然而在這批初生之犢的面上，我看不到一絲緊張。

這堂課令我體會到凡事不可以單單從個人的經驗和角度看。普世間有千百樣的經驗和千百種的角度，每個人看事情都受自己的經歷所影響，亦很自然造成偏差。你不可以說這批年輕人有什麼錯失，只是frame of reference（參考架構）不同而已。

昔日內地金融市場未開放 中國人難感同身受

我後來和一批同輩的國內金融同業說起這事情，他們說這是因為：一是這批學生年輕；二是中國當年金融市場相對現在還未很開放，海外發生的事情對大部分中國人來說是沒有切身關係，雖然實際上大陸「四萬億」人民幣量化寬鬆的後遺症，今天仍在消化。

一如所料，李卓人輸了選舉，這並不代表香港人摒棄民主，也不應歸咎「鎅票」，主要是因為泛民沒有能力爭取年輕人的票。年輕選民投票率偏低，是很可惜的，但這也是泛民需要面對的現實。到了今天，我不覺得民主派「大佬」們會眷戀議席和權力，只是交棒無力。

[張宗永 翼之聯想]