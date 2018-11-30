黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼

【明報專訊】維珍妮（2199）主要向客戶設計和製造貼身內衣，以及功能性運動類產品。截至今年9 月底止中期，收入30.63億元，按年升8.9%，純利升39.9%至1.34億元，EBITDA升41.6%至3.61億元。整體毛利率由2017年中期的20.7%，上升0.8個百分點至今年中期的21.5%，純利率上升1個百分點至4.4%。胸圍及貼身內衣為主要收入來源，期內分部收入升4%至23.73億元，佔總收入的77.5%；分部毛利率上升1.1個百分點至22%。
功能運動類產品收入增幅強勁
期內，來自功能性運動類產品的收入錄得顯著增幅，按年上升67%至4.32億元，收入佔比為14.1%，增長主要來自新增品牌伙伴，令訂單需求增加，帶動鞋類產品的收益顯著上升，另外運動服裝分部錄得強勁的雙位數增長。
今年9月底，存貨周轉日數由今年3月底的65日降至9月底的64日，應付款項周轉日數則由30日增加至32日。集團擬派中期股息每股3.6港仙，貫徹分派財政年度純利不少於30%的股息政策。
集團美國客戶的銷售佔總額約51%，集團繼續在越南佈局，有助緩和中美貿易戰的不明朗因素。集團積極提升當地的產能的擴展和效率，今年4月，越南C廠投入運作，主要生產胸圍及貼身內衣以及功能性運動服裝。正在興建的越南D廠及E廠一期，預計於2019年第二季投產，值得留意。
擴越南廠房 料明年第二季投產
走勢上，11月27日高開低走，失守10天和100天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低5元吸納，反彈阻力6.2元，不跌穿4.6元續持有。
（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）
金利豐證券研究部經理 trurywong@kingston.com.hk
[黃智慧 焦點股]