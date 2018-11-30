黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼

功能運動類產品收入增幅強勁

期內，來自功能性運動類產品的收入錄得顯著增幅，按年上升67%至4.32億元，收入佔比為14.1%，增長主要來自新增品牌伙伴，令訂單需求增加，帶動鞋類產品的收益顯著上升，另外運動服裝分部錄得強勁的雙位數增長。

今年9月底，存貨周轉日數由今年3月底的65日降至9月底的64日，應付款項周轉日數則由30日增加至32日。集團擬派中期股息每股3.6港仙，貫徹分派財政年度純利不少於30%的股息政策。

集團美國客戶的銷售佔總額約51%，集團繼續在越南佈局，有助緩和中美貿易戰的不明朗因素。集團積極提升當地的產能的擴展和效率，今年4月，越南C廠投入運作，主要生產胸圍及貼身內衣以及功能性運動服裝。正在興建的越南D廠及E廠一期，預計於2019年第二季投產，值得留意。

擴越南廠房 料明年第二季投產

走勢上，11月27日高開低走，失守10天和100天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低5元吸納，反彈阻力6.2元，不跌穿4.6元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部經理 trurywong@kingston.com.hk

[黃智慧 焦點股]