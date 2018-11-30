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盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間

【明報專訊】過去兩周市場一直抱觀望態度，恒指呈現波幅收窄的情况，並形成對稱三角形走勢。本周一（26日）終於出現向上突破，其間亦收復50天線，不過未成功突破前浪頂，即是11月19日高位26,397點，即是假突破；其間高於50天線1%的過去幾個月慣性阻力也未有突破。執筆時（28日），恒指曾升穿上升三角形頸線26,500點，相信未來幾日十分關鍵。

未來幾日十分關鍵

近日炒作難度大增，當中的原因除了波幅收窄外，市場上充斥着不少好壞消息。雖然恒指逐步上移，但技術上未見利好信號，反映做好亦無明顯優勢。加上升跌股份比例及短線市寬未見配合，因此有理由相信恒指有挾淡倉迹象。

參考本周最新數據，9天RSI仍處接近60水平，屬早前見頂水平（見圖）。短線市寬由11月19日高位73.43%回落至11月27日的53.98%，暫時未見回穩迹象，暗示後市仍有下跌空間。至於與恒指背馳的美匯指數繼續處於上升通道，並有望挑戰前浪頂，意味對恒指會有一定壓力。

牛證重貨區比例遠超熊證

此外，周三早上的牛熊證資料顯示，牛證重貨區位於25,000至25,099點，期指張數為1371張；熊證重貨區位於26,428至26,499點，期指張數是770張。牛證重貨區比例較熊證重貨區多出接近八成，暗示收回牛證誘因逐漸增加。整體而言，仍然有機會下試25,000點，因此技術上未有足夠條件看好。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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