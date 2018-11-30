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英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯

【明報專訊】英國首相文翠珊昨警告，如果「脫歐」協議在12月11日被國會否決，屆時將要為「硬脫歐」作準備。她重申，這個與歐盟商議好的協議是唯一的出路。英倫銀行對銀行業的壓力測試報告指出，在最惡劣的無序脫歐情况下，英國GDP可能在一年內萎縮8％，超越2008年金融海嘯期間的6.25%跌幅。與此同時，英鎊兌美元及歐元最多跌25%，通脹率將飈升至6.5％，住宅價格可能跌30％，而商業物業樓價更將跌48％，失業率將升至7.5％，料當地經濟要至2023年底才開始恢復增長。

GDP可能一年內萎縮8％

英倫銀行強調，最壞的情况不大可能發生。英倫銀行行長卡尼也試圖淡化最壞情况發生的可能性，稱這些情况只是假設，不是預測，但認為不能排除沒有協議、沒有過渡期的「硬脫歐」發生。在最惡劣的情况下，英國會失去作為歐盟成員國身份，與其他非歐盟國家訂立的貿易安排，且英國和歐盟之間的關稅和其他貿易壁壘突然出現，而英國的邊境基礎設施，也無法順利應對海關的要求。不過英倫銀行表示，即使在最惡劣的無序脫歐情况下，英國7家最大的銀行也能通過壓力測試，毋須增加資本。與此同時，英國政府的報告亦表示，在無協議脫歐的情况下，英國最壞打算在未來15年的GDP將銳減10.7%。在所有模擬脫歐情境中均顯示，英國「脫歐」後只會更窮困。

此外，歐洲央行半年一度發表的金融穩定評估，認為保護主義復蘇、歐元區的政治動盪，以至一些新興市場的混亂，使歐元區的金融體系更易受到衝擊。

歐央行：投資者拋售資產 最大威脅

歐洲央行認為，歐元區的金融體系風險自5月以來上升，並確定歐元區面臨4個威脅。最大的威脅是投資者拋售風險資產，這可能導致股票和債券價值無序下跌。第二個威脅是對意大利等主權債務可持續性的擔憂可能加劇，但沒有什麼迹象顯示，意大利的借貸成本上升影響到其他債券市場。第三個風險是銀行的盈利能力仍低，限制了貸款。第四是投資基金出現了流動性短缺。

國際貨幣基金組織（IMF）也警告，貿易衝突升溫，全球經濟增長可能較一個月前的預測進一步放緩。IMF認為，金融條件收緊，尤其是在新興市場，加亢貿易緊張局勢加劇，都影響到經濟前景。

（綜合報道）

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