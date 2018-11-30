經濟
國際金融
下一篇 上一篇

儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，令市場揣測聯儲局在下月加息後，加息步伐將會放緩。美國聯儲局發表首份金融穩定報告，指出企業債務及資產價格已達歷史高位，倘風險因素「引爆」，或影響美國金融市場穩定性。市場關注凌晨公布的聯儲局上月議息會議紀錄，美股在周三大升後，昨早段偏軟，美國10年期國債孳息率則曾跌穿3厘，為9月以來首次。

美國原油庫存連續第10周增加，國際油價昨一度大幅下挫。紐約期油曾跌穿每桶50美元關口，是去年10月以來首次。布蘭特期油也曾跌穿每桶59美元，兩者均跌至13個月低位。不過隨後路透引述消息人士稱，俄羅斯官員認同與油組配合減產的需要，但認為毋須減產太多。消息刺激油價昨止跌反彈。紐約期油高見每桶51.57美元，而布蘭特期油曾逼近每桶60美元。

美庫存增加 油價曾大跌後回穩

油價由10月初的高位一直下滑，聯儲局重視的通脹指標——核心個人消費開支（PCE）物價指數，在10月按年升1.8%，創2月以來最小的升幅，反映通脹壓力放緩，令聯儲局有空間放慢或暫停加息步伐。

與此同時，昨公布的美國上周首次申請失業救濟人數，按周增加1萬人，至總數23.4萬人，意外創6個月新高。

聯儲局發布的首份金融穩定報告稱，美國金融系統面臨的最大風險是資產價格膨脹、美國企業債務處於歷史高位，且高風險債券發行量上升。報告認為，資產價格已高於歷史水平，如果貿易緊張升級、地緣政治不確定性等金融穩定風險，可能令資產跌幅「特別大」。此外，英國硬脫歐、中國經濟增長放慢、新興市場風險加劇等，都可能影響到美國金融穩定性，而聯儲局加息、縮表等貨幣政策正常化行動。

此外，德銀因涉嫌協助客戶洗錢，其德國法蘭克福辦事處昨遭約170名警察、檢察官和稅務人員突擊搜查。受消息影響，德銀股價最多曾跌5%至8.17歐元（約73港元）。

德銀涉助洗黑錢 辦事處被搜查

調查與之前披露的《巴拿馬文件》有關。檢察部門稱，有關文件顯示德銀涉嫌為客戶在避稅天堂設立離岸帳戶，而轉入德銀戶口的資金，有可能是透過不法渠道取得。檢察官的調查重點，是位於英屬處女島的德銀分部。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
人幣支付全球佔比跌至第六
人幣支付全球佔比跌至第六
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
大行齊唱好：國泰可撈底
大行齊唱好：國泰可撈底
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
有線獲港鐵車廂電視合約
有線獲港鐵車廂電視合約
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
動畫發行商羚邦申主板上市
動畫發行商羚邦申主板上市
海航傳再賣產 涉資逾3000億
海航傳再賣產 涉資逾3000億
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
世華半年純利4710萬升5.5%
世華半年純利4710萬升5.5%
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
健合遲發盈警 證監展研訊
健合遲發盈警 證監展研訊
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
張宗永：記清華的一堂課
張宗永：記清華的一堂課
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
「謎網」系列公司又改名
「謎網」系列公司又改名
嘉士利唔做餅仔做財仔
嘉士利唔做餅仔做財仔
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
主動式降噪技術 融入家電汽車
主動式降噪技術 融入家電汽車
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
菁雋首日收12票 未足額認購
菁雋首日收12票 未足額認購
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈