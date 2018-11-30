儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟

美國原油庫存連續第10周增加，國際油價昨一度大幅下挫。紐約期油曾跌穿每桶50美元關口，是去年10月以來首次。布蘭特期油也曾跌穿每桶59美元，兩者均跌至13個月低位。不過隨後路透引述消息人士稱，俄羅斯官員認同與油組配合減產的需要，但認為毋須減產太多。消息刺激油價昨止跌反彈。紐約期油高見每桶51.57美元，而布蘭特期油曾逼近每桶60美元。

美庫存增加 油價曾大跌後回穩

油價由10月初的高位一直下滑，聯儲局重視的通脹指標——核心個人消費開支（PCE）物價指數，在10月按年升1.8%，創2月以來最小的升幅，反映通脹壓力放緩，令聯儲局有空間放慢或暫停加息步伐。

與此同時，昨公布的美國上周首次申請失業救濟人數，按周增加1萬人，至總數23.4萬人，意外創6個月新高。

聯儲局發布的首份金融穩定報告稱，美國金融系統面臨的最大風險是資產價格膨脹、美國企業債務處於歷史高位，且高風險債券發行量上升。報告認為，資產價格已高於歷史水平，如果貿易緊張升級、地緣政治不確定性等金融穩定風險，可能令資產跌幅「特別大」。此外，英國硬脫歐、中國經濟增長放慢、新興市場風險加劇等，都可能影響到美國金融穩定性，而聯儲局加息、縮表等貨幣政策正常化行動。

此外，德銀因涉嫌協助客戶洗錢，其德國法蘭克福辦事處昨遭約170名警察、檢察官和稅務人員突擊搜查。受消息影響，德銀股價最多曾跌5%至8.17歐元（約73港元）。

德銀涉助洗黑錢 辦事處被搜查

調查與之前披露的《巴拿馬文件》有關。檢察部門稱，有關文件顯示德銀涉嫌為客戶在避稅天堂設立離岸帳戶，而轉入德銀戶口的資金，有可能是透過不法渠道取得。檢察官的調查重點，是位於英屬處女島的德銀分部。

（綜合報道）

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