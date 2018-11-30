健合遲發盈警 證監展研訊

前稱合生元 主席羅飛同被研訊

證監指出，合生元於2015年7月23日發盈警，披露公司截至該年6月底止中期收入及溢利，會較2014年同期分別減少約11%及36%，導致其股價翌日大跌21.6%。

不過，證監會調查發現，該集團早在2015年6月中，已備妥2015年首5個月的合併管理帳目，當中顯示收入及純利較2014年同期分別大幅減少13.7%及28.9%。合生元及羅飛大約在同年6月23日得悉此消息。

然而，合生元延至2015年7月23日發布盈警。證監會認為，該項財政情况惡化的消息是關乎合生元的具體消息，於關鍵時間屬股價敏感資料及並非普遍為公眾所知。該消息如為投資大眾所知，相當可能會對合生元的股價造成重大影響，故認為合生元及羅飛違反證券及期貨條例第XIVA部第307B及307G條。