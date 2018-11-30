健合遲發盈警 證監展研訊

【明報專訊】證監會公布，就健合（1112）（前稱合生元）於2015年延遲發放盈利警告，在市場失當行為審裁處對該公司展開研訊程序，指其沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露股價敏感資料，同時對其主席羅飛展開研訊程序，認為羅飛罔顧後果或疏忽的行為，導致合生元涉嫌違反法定企業披露制度的條文。健合表示，公司現正就研訊尋求法律意見。
前稱合生元 主席羅飛同被研訊
證監指出，合生元於2015年7月23日發盈警，披露公司截至該年6月底止中期收入及溢利，會較2014年同期分別減少約11%及36%，導致其股價翌日大跌21.6%。
不過，證監會調查發現，該集團早在2015年6月中，已備妥2015年首5個月的合併管理帳目，當中顯示收入及純利較2014年同期分別大幅減少13.7%及28.9%。合生元及羅飛大約在同年6月23日得悉此消息。
然而，合生元延至2015年7月23日發布盈警。證監會認為，該項財政情况惡化的消息是關乎合生元的具體消息，於關鍵時間屬股價敏感資料及並非普遍為公眾所知。該消息如為投資大眾所知，相當可能會對合生元的股價造成重大影響，故認為合生元及羅飛違反證券及期貨條例第XIVA部第307B及307G條。