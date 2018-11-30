世華半年純利4710萬升5.5%

單計第二季度，世華上季錄得純利299.6萬美元（約2337萬港元），按年下跌11.3%。萬華則錄得334.1萬港元虧損，按年收窄43%。世華表示，隨着經濟改善，香港、台灣及內地的印刷業務錄得廣告收益增長。就業務分部而言，截至今年9月底第二季度，世華的出版及印刷業務的稅前溢利為234.9萬美元，去年同期為455.2萬美元。至於旅遊及與旅遊有關服務的稅前溢利為289萬美元，按年增加1.17倍。

集團指，馬來西亞及其他東南亞分部的出版及印刷業務，廣告收益未見起色，但網上廣告收入表現令人鼓舞。儘管數碼市場競爭激烈且對手眾多，但來自數碼平台之收入繼續錄得雙位數增長。

至於香港、台灣及中國內地分部，受惠期內經濟改善及旅遊業發展，廣告收益錄得增長，主要來自本港房地產、招聘行業以及奢侈品牌。然而集團於期內出售中國內地雜誌業務，導致流失相關收入，抵消上述增長。 萬華則指出，部分奢華品牌將廣告重投紙媒懷抱，轉變原因是現時普遍認為讀者對印刷廣告更有好感。